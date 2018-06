Ima ga i u Jadranu: 'Napadi su rijetki, ali držite se plićaka...'

Španjolski biolozi objavili su da su u četvrtak prvi put nakon 30 godina u toj regiji snimili veliku bijelu psinu. Životinju je kraj otoka Cabrera, koji pripada Balearima, vidjelo desetak članova posade iz pet zemalja te su je s istraživačkog broda snimili i fotografirali. Novine Diario de Mallorca govore o povijesnom trenutku.

- Prošlih godina bilo je raznih priča da su ljudi navodno vidjeli veliku bijelu psinu, no ovo je sad prvi put u 30 godina da je životinja zaista viđena i da za to postoji dokaz - napisao je na Twitteru biolog Ricardo Sagarminaga van Buiten iz španjolskog centra za istraživanje mora Alnitak, ujedno i voditelj istraživanja. Oduševljenje dijele i njegovi hrvatski kolege.

- Ta me je vijest jako razveselila jer da u zapadnom dijelu Mediterana već dugo nije bilo velikih bijelih. Uglavnom se kreću u središnjem i istočnom Mediteranu, a i ta je populacija vrlo mala. Kod nas u Jadranu ih ima, a uglavnom borave u otvorenom moru jer se hrane tunom. Napadi na ljude su vrlo rijetki, a i tad je životinja vjerojatno čovjeka zamijenila za tunu ili tuljana. Realna je mogućnost da je primijeti i netko od naših kupača na Jadranu, osobito kraj udaljenijih otoka, poput Visa ili Jabuke. U sjevernom dijelu Jadrana nema tune pa je mala vjerojatnost da dođu i psine - rekao je prof. dr. sc. Alen Soldo sa Sveučilišnog odjela za studije mora u Splitu.

Prisjetio se kako je posljednji napad velike bijele psine na čovjeka u Jadranu bio 2008. godine kraj Visa. Slovenski ronioc Damjan Pesek preživio je napad. Psina ga je zgrabila za lijevu nogu te mu rastrgala mišić potkoljenice i teško ozlijedila arteriju te živce koji drže i pokreću stopalo.

- On je oko pasa imao svježe ulovljenoga gofa i to je vjerojatno privuklo psinu. No moram naglasiti da je riječ o strogo zaštićenoj vrsti kod koje se svako uznemiravanje strogo kažnjava, kao i izlov. U Jadranu živi oko 29 vrsta morskih pasa, a samo je velika bijela psina potencijalno opasna za čovjeka - zaključio je prof. Soldo savjetujući kupačima da se drže plićaka.