Ima novi rođendan: 'U autu sam bio zarobljen na dnu Peruče'

Stipe Vulić (43) iz Vrlike imao je ludu sreću nakon što je krajem srpnja s autom sletio u Peručko jezero. Survao se niz provaliju duboku stotinjak metara i zaustavio u jezeru.

<p>Voda je<strong> Stipi Vuliću</strong> tog srpanjskog dana kad je sletio autom u Peručko jezero već počela prodirati u auto i došla mu je do grla. Spasili su ga izletnici iz Splita koji su pozvali hitnu pomoć.</p><p>- Zauvijek sam zahvalan toj obitelji, ali i vatrogascima i HGSS-ovcima koji su me izvukli, kao i svim liječnicima i osoblju splitske bolnice - rekao nam je Vulić te ispričao kako je došlo do nesreće:</p><p>- Bilo je oko 8.30 ujutro i vozio sam prosječnom brzinom, kada mi je u jednom zavoju iz suprotnog smjera dojurio motociklist i ušao u moju traku. Instinktivno sam okrenuo volan u desno i upao u provaliju. Auto se počelo okretati, ni ne znam koliko, činilo mi se cijelu vječnost. Kad se zaustavilo prvo sam se odvezao te shvatio da sam u jezeru i da voda nadire. Pokušao sam se izvući ali sve me boljelo i nisam mogao, tada još ni sam ni znao da sam slomio ključnu i prsnu kost. Ostao sam pribran i odlučio da se pokušam izvući nakon što se auto ispuni vodom. Ali voda mi je došla do grla i tu stala. Nisam mogao ništa, samo sam se nadao da će me netko vidjeti i pozvati pomoć - prisjetio se Vulić.</p><p>- Nakon otprilike pola sata začuo je glasove. Čuo je čovjeka kako nekim ljudima govori kako je netko upao s autom u jezeru. Otišao je a ljudi su međusobno pričali kako ih ovaj zeza, a od auta u jezeru s velike daljine mislili su da je netko bacio stari hladnjak u jezero. Pokušao sam vikati, ali nisam mogao. To su možda bili i najteži trenuci, jer spas je bio vrlo blizu a nisam mogao ništa nego mahati rukom kroz prozor i nadati se da će me vidjeti. Svašta mi je prolazilo kroz glavu, ali stalno sam mislio kako moram skupiti snage za još jedan pokušaj izlaska. Srećom ljudi su me vidjeli i pozvali pomoć, i vječno sam im zahvalan - ispričao je Vulić.</p><h2>Vatrogasci: Spasio se čudom</h2><p>U nesreći je slomio ključnu i prsnu kost, pukla mu je i tetiva na stopalu, a zaradio je bezbroj hematoma i ogrebotina po cijelom tijelu.</p><p>Spasio se čudom, što su rekli i vatrogasci koji su ga izvukli:</p><p>- Vozač je bio u vozilu, u tom prevrtanju nekako je završio na zadnjem sjedalu i nije mogao sam izaći. Da je auto potonuo metar dublje u jezero, nisam siguran da bi preživio. Rekao sam mu odmah: "Kad se oporavite možete odmah ići uplatiti sto misa Gospi Sinjskoj". Automobil je bio neprepoznatljiv, nisam ni obratio pažnju koje je vozilo u pitanju, ali vidio sam da ga pola fali - rekao je <strong>Dalibor Cvitković </strong>iz HGSS-a koji je sudjelovao u spašavanju.</p><p>Nakon operacije u splitskoj bolnici Vulić je otpušten na kućnu njegu, a u njezi su mu pomogli njegovi vlastiti proizvodi, balzami i kreme od ljekovitog bilja:</p><p>- Bavim se time već nekoliko godina, imam polje smilja u Drnišu, a za proizvode koristim i drugo ljekovito bilje. Upravo mi je balzam od smilja pomogao da rane brzo zacijele, a iako mi je cijelo tijelo bilo u ožiljcima nisam imao niti jednu infekciju - rekao nam je Vulić.</p>