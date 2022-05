'Ima prostora za obnavljanje odnosa i suradnje RH i Srbije'

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac rekao je u petak, da unatoč optužnicama koje se u Srbiji pripremaju protiv hrvatskih pilota zbog bombardiranja izbjegličke kolone u Bosni i Hercegovini, ima prostora za obnavljanja odnosa i suradnje Hrvatske i Srbije.

„Što se tiče optužnica koje se u Srbiji pripremaju protiv hrvatskih pilota, stvar je još uvijek takva da se treba iskoristiti prilika da se razgovara i vrijeme koje nismo iskoristili, jer od 2019. nije bilo nikakve suradnje u pravosudnim ni političkim pitanjima, da se pravosudni predstavnici nađu i dogovore i otvore ovaj problem koji samo može komplicirati odnose dviju Vlada; bez toga teško da može doći do kvalitetnog rješenja”, izjavio je Pupovac novinarima u Saboru.

Na pitanje je li zbog ovoga u pitanju vladajuća koalicija, Pupovac je rekao da nije 12 godina u koaliciji da bi problem učinili još većim, nego zato da bismo probleme koje imamo između Hrvatske i Srbije rješavali. A prostor za otvaranje razgovora o ovim nepravomoćnim optužnicama, postoji, istaknuo je.

Ima prostora da Hrvatska i Srbija krenu prema obnavljanju međusobnih odnosa i traženju mehanizama suradnje, ocijenio je Pupovac.

"Rekao sam", dodao je, "kako se Hrvatska ne bi trebala junačiti s izjavama da će odbaciti takve optužnice jer je suđenje za ratne zločine obaveza koju je Hrvatska preuzela Zakonom o suradnji s Haškim sudom i pristupnim ugovorom EU, u kojem se u članku 7. obvezuju da će nastaviti procesuirati ratne zločine. Ovaj slučaj je jedan od nemalobrojnih slučajeva sudjelovanja u ratnim zločinima u kojima Hrvatska nije ispunila svoju obavezu, nije odgovorila na zahtjeve Tužiteljstva BiH iz 2009., a nije ni sama ništa poduzela", ustvrdio je.

Najvažnije da se politizacija pitanja nestalih makne na stranu

Na upit je li ovo tema na kojoj bi vladajuća koalicija mogla puknuti, s obzirom da SDSS ima različit stav od HDZ-a, Pupovac je kazao da su jučer na vladajućoj koaliciji razgovarali o toj temi i njenoj ozbiljnosti.

„Ono što je ovog trenutka najvažnije je da se politizacija pitanja nestalih makne na stranu i prestane s tim, bez obzira na to tko to poticao, s koje strane to dolazilo, i da se usmjeri na ohrabrivanje pravosuđa da napravi neophodan posao, kao i institucije koje imaju nadležnosti u pitanjima pronalaženja nestalih i suđenja za ratne zločine”, dodao je.

Pupovac napominje da su među nestalima koji se danas još uvijek traže, 50 posto srpske, a 50 posto hrvatske nacionalnosti. Tu je riječ o podijeljenoj odgovornosti, a informacije su i na jednoj i na drugoj strani i svatko ima svoj dio odgovornosti, što ponavljam već niz godina, rekao je.

To što naši dužnosnici govore kao da nema podijeljene odgovornosti, to ne odgovara činjenicama, ustvrdio je Pupovac.

Kaže i da je "ovaj zločin poznat od 1995. vlastima i Hrvatske i Srbije i BiH i Međunarodnom sudu u Hagu, a druga je stvar kako je to palo u drugi plan".

Ocijenio je da je nesuradnja Hrvatske tu imala veoma važnu ulogu i presudan utjecaj, a onda su, kaže, i drugi imali utjecaj da se to ne procesuira.

Pupovac dodaje kako mu je 'važno da se zna da je riječ o zločinu' u kojem je ubijeno devetero civila u izbjegličkoj koloni 30 kilometara od hrvatske granice unutar teritorija BiH. Pritom je ubijeno i četvero djece, a 50-tero ljudi je ranjeno u tom napadu za koji se zna odakle su avioni krenuli i na kojem su području djelovali, rekao je.

Novinare je pozvao da 'prestanu govoriti o navodnom zločinu' i da potraže činjenice, fotografije i dokumente koji o tome postoje i obavijeste javnost u Hrvatskoj da bolje shvati. Kao što je ozbiljan problem avionsko raketiranje Slavonskog Broda u kojem su stradala hrvatska djeca, tako je i ovo ozbiljan problem, zaključio je čelnik SDSS-a.

