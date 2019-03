'Ima puno posla, zaboravila je na vozačku, to nije za ostavku'

Ministar uprave Lovro Kuščević komentirao je u utorak prometnu nesreću ministrice Gabrijele Žalac ustvrdivši da to što nije produžila vozačku dozvolu nije razlog za njezinu ostavku, te je dodao kako je tragično to što se dogodilo i poželio ozlijeđenoj djevojčici što brži oporavak.

Kuščević je novinarima pred Banskim dvorima rekao kako ga, s obzirom na opseg posla koji ministri obavljaju, uopće ne čudi da je Žalac zaboravila produžiti vozačku dozvolu.

Na novinarsko pitanje kako gleda na to što Žalac krši zakone bez ikakve odgovornosti gotovo tri godine, Kuščević je podsjetio kako je pokrenut prekršajni postupak jer nije produžila vozačku dozvolu.

"Ona je platila kaznu, kao što bi svaki drugi građanin Hrvatske platio. Ne vidim razliku između nje i nekih drugih građana. Pred zakonom smo svi jednaki. Uopće ne vidim političku odgovornost zbog činjenice da nije produžila vozačku dozvolu", kaže Kuščević.

Na pitanje kako to da je sustav e-građani nije obavijestio o isteku vozačke dozvole, odgovorio je kako je to dobra poruka svima da se uključe u sustav. "To je dobra poruka ministrima i svim građanima Hrvatske da što prije uđu u sustav e-građani, jer ovakve obavijesti, da vam je istekla vozačka dozvola, dobivate isti dan u svoj poštanski pretinac", naglasio je.

Potpredsjednik Hrvatskog sabora i zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić je, upitan je li premijer Andrej Plenković trebao prihvatiti ostavku ministrice regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijele Žalac, kratko odgovorio: Ja kada budem premijer onda ću o tome razmišljati.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

U mojem slučaju politička odgovornost imala bi i odgovornost poruke mladima

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak u utorak je, odgovarajući na pitanje novinara smatra li da je ministrica regionalnoga razvoja i fondova Gabrijela Žalac zbog vožnje s nevaljanom vozačkom dozvolom trebala podnijeti neopozivu ostavku, rekla kako bi u njezinom slučaju, kao ministrice obrazovanja, preuzimanje političke odgovornosti imalo i odgovornost poruke prema mladima.

- Važno je da i ministrica Žalac, a posebno premijer, preuzimaju političku odgovornost i da je, u tom smislu, stvar zaokružena, rekla je ministrica Divjak novinarima u Hrvatskom saboru nakon dodjele Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić za 2018. godinu.

- Nikako ne mogu govoriti u tuđe ime. Svatko može govoriti samo u svoje ime kad bi bio u sličnim okolnostima. S obzirom na to da su okolnosti takve da sam ja ministrica znanosti i obrazovanja, kod mene je možda malo jasnija pozicija da ta politička odgovornost ima i odgovornost poruke prema mladim ljudima, poručila je Divjak.

Kajtazi: Žalac je trebala voditi računa, kao i svaki hrvatski građanin

Saborski zastupnik Veljko Kajtazi nije u utorak konkretno želio odgovoriti je li iz Vlade trebala otići ministrica regionalnog razvoja i fondova EU-a Gabrijela Žalac koja je automobilom naletjela na djevojčicu, a pritom joj je istekla vozačka dozvola, rekavši kratko da je to njezin stav, a nije želio komentirati niti to što na sastanak koalicijskih partnera nije došao Milorad Pupovac.

"Ja ne bih sebi to dozvolio, ali bi mi se možda moglo dogoditi, no još mi se to nije dogodilo. Trebala je voditi računa, ne samo ona nego i svaki hrvatski građanin", rekao je Kajtazi.

Nije konkretno odgovorio smatra li da je Žalac trebala otići, kratko rekavši: "To je njen stav". "Ja kad ću biti ministar, imat ću svoj stav. Možda u svom četvrtom mandatu", dodao je taj zastupnik romske nacionalne manjine.

Kajtazi također nije želio komentirati to što predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac nije došao na sastanak koalicijskih partnera. Ne zna, kaže, niti ucjenjuje li Pupovac vladajuću koaliciju.

"Mogu samo odgovoriti kada je u pitanju romska zajednica i stav romske zajednice, nacionalna manjina koju zastupam", poručio je Kajtazi koji je ranije otišao sa sastanka koalicijskih partnera, zbog, kako je rekao, ranije dogovorenih obaveza.

Istaknuo je i da je dalje nezadovoljan po pitanju Roma u Međimurju te je poručio da ukoliko Vlada tamo bude predložila vaučere za hranu, neće ostati u koaliciji.

No, kaže kako ipak u vidu ima da to nije prijedlog Vlade nego međimurskog župana Matije Posavca "koji na sve moguće načine preko grbače Roma želi dobiti europarlamentarne izbore". "Što mislim da neće uspjeti", dodao je Kajtazi.