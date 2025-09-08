Imali kemikalije za proizvodnju stotine kilograma 'speeda', sad su saznali koliko će u zatvor

Tri i pol godine nakon uhićenja, skupina koja je imala laboratorij za proizvodnju stotina kilograma amfetamina, u ponedjeljak je na Županijskom sudu u Zagrebu saznala nepravomoćnu presudu. Sva petorica optuženih su, nakon priznanja krivnje na samom završetku postupka osuđena na kazne zatvora od četiri godine i deset mjeseci do djelomične uvjetne kazne, a prva dvojica optuženih moraju platiti i "paprene" sporedne novčane kazne.

Pa je tako Neven Tomašević nepravomoćno osuđen na četiri godine i deset mjeseci te mora platiti sporednu novčanu kaznu u iznosu od 180.000 eura i to obročno u roku od godinu dana od pravomoćnosti presude. Ako to ne učini, sud će krenuti u ovrhu, a ako ni na taj način ne uspiju naplatiti kaznu ona će se zamijeniti rad za opće dobro koji maksimalno može trajati 720 sati. Ako ne izvrši rad za opće dobro, ta će novčana kazna biti zamijenjen zatvorskom po principu jedan dnevni iznos (350 eura - op.a.) za jedan dan zatvora te može maksimalno trajati do 12 mjeseci.

Dragan Pažin i Dragan Tomac dobili su četiri godine i šest mjeseci zatvora s time da Pažin mora platiti i sporednu novčanu kaznu u iznosu od 160.000 eura pod istim uvjetima kao Tomašević.

Tomislavu Zirdumu po dvije točke optužnice izrečena je jedinstvena kazna od četiri godine zatvora, a Marko Banović dobio je dvije godine i četiri mjeseca s time da godinu dana mora izdržati u zatvoru, dok ostatak od godine i četiri mjeseca ostaje na slobodi ako u roku od pet godina ne počini novo kazneno djelo.

Prvoj četvorici u kazne se uračunava i gotovo dvije i pol godine koje su proveli u istražnom zatvoru nakon uhićenja dok je Banović boravkom u istražnom zatvoru praktički "odradio" neuvjetovani dio.

Također, sva petorica solidarno moraju platiti i troškove pohrane, pripreme i odvoza te zbrinjavanja opasnog otpada izvan Hrvatske budući da u Hrvatskoj nema mogućnosti zbrinjavanja tako velike količine opasnih kemikalija. Također, moraju platiti sudski paušal u iznosu 7000 eura svaki, a Tomac i Banović moraju platiti i troškove branitelja po službenoj dužnosti, prvi u iznosu od 17.531 eura, a drugi u iznosu od 8.757 eura.

Iako su se na početku postupka svi optuženi izjasnili da nisu krivi, tijekom iznošenja obrana svi su priznali da su djelo počinili onako kako ih se teretilo. Tijekom postupka sud je proveo opsežan postupak, ispitao 23 vještaka i drugih svjedoka, preslušao njihove razgovore dok su bili tajno nadzirani te pregledao videosnimke. Sve to, kao i njihova priznanja, smatra sudsko vijeće, nedvojbeno upućuje da su djela počinila onako kako ih je teretila optužnica Uskoka.

- Iako je izuzeta vrlo velika količina supstanci za proizvodnju droge i cijeli proizvodni pogon, vijeće je prilikom odmjeravanja visine kazne imalo na umu, što je istaknula i zamjenica v.d. ravnatelja Uskoka, da je riječ o nespecifičnim počiniteljima. Optuženici su zrele životne dobi, a nikad prije ni poslije inkriminiranog perioda od tri mjeseca nisu dolazili u sukob s zakonom. Prije i poslije ta tri mjeseca živjeli su neporočnim životom, uredno su zaposleni, obiteljski ljudi, očevi malodobne djece, a neki su i dobili dijete tijekom postupka. Također, uredno su se dolazili na sudske rasprave - kazala je predsjednica sudskog vijeća.

Iako je sud proveo cijeli postupak, istaknula je, optuženici su priznanjem ipak doprinjeli njegovom završetku.

- Kako je istaknuo branitelj Čedo Prodanović, trajanje dokaznog postupka ne smije biti odmazda za način njihove obrane, ali može utjecati na troškove postupka zbog čega je o troškovima odlučeno kao u izreci - pojasnila je sutkinja.

Optužnica ih je teretila da su od studenog 2021. pa do veljače 2022. ustrojili zločinačko udruženje u sklopu kojeg su planirali proizvoditi stotine kilograma amfetamina. Osim što su, smatra Uskok, uspostavili pogon za proizvodnju amfetamina, namjeravali su uspostaviti cjelokupni nabavni i distributivni lanac trgovine kokainom, heroinom i konopljom.

U pretragama istražitelji su pronašli 1100 kilograma natrijevog hidroksida, 50 litara izopropanola, 20 litara sumporne kiseline, 120 litara mravlje kiseline, 139 litara acetona, 650 litara BMK-metilglicidata, 825 litara solne kiseline i 100 litara metanola, a u iznajmljenoj garaži imali su još 14,2 kilograma konoplje, 1,1 kilogram amfetamina, 27 mililitara otopine metala s 9,8 % amfetaminske baze te 272,83 grama kokaina namijenjenih daljnjoj preprodaji. Policija je pronašla i dvije automatske puške, prepravljena pušku vojnog podrijetla te manje količine raznih droga.

Prva trojica optuženika iznajmili su obiteljsku kuću na području Jakovlja u koju su na tri etaže instalirali opremu i uređaje za proizvodnju amfetaminskog ulja, amfetamina te kokaina.

Nitko od optuženika nije se pojavio na objavi presude. Žaliti se mogu u roku od 15 dana od primitka presude.