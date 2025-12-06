Obavijesti

PREGOVORI SE NASTAVLJAJU

'Imali smo dugačak i sadržajan razgovor': Zelenski se čuo s Trumpovom delegacijom...

Piše HINA.,
'Imali smo dugačak i sadržajan razgovor': Zelenski se čuo s Trumpovom delegacijom...
Foto: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

Ukrajina je predana da nastavi raditi u dobroj vjeri s američkom stranom kako bi istinski postigla mir. Dogovorili smo se o idućim koracima i formatima pregovora sa Sjedinjenim Državama", poručio je Zelenski...

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u subotu da je održao dugačak i "sadržajan" telefonski razgovor s posebnim izaslanikom američkog predsjednika Donalda Trumpa Steveom Witkoffom i Trumpovim zetom Jaredom Kushnerom.

"Ukrajina je predana da nastavi raditi u dobroj vjeri s američkom stranom kako bi istinski postigla mir. Dogovorili smo se o idućim koracima i formatima pregovora sa Sjedinjenim Državama", napisao je Zelenski na X-u.

Witkoff i Kushner održali su pregovore s ukrajinskim pregovaračem Rustemom Umerovim u Miamiju prošli tjedan, što su obje strane nazvale "konstruktivnim raspravama o unaprjeđenju vjerodostojnog puta prema trajnom i pravednom miru u Ukrajini".

Witkoff bi trebao Umerova informirati o njegovu posjetu Moskvi i sastanku s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da će otputovati u London u ponedjeljak kako bi se sastao sa Zelenskim, kao i s britanskim i njemačkim čelnicima, kako bi raspravljali o situaciji u Ukrajini i pregovorima koje predvodi SAD.

"Ukrajina može računati na našu nepokolebljivu podršku. To je cijela poanta nastojanja 'koalicije voljnih'", napisao je Macron na X-u.

Glavni stožer u Kijevu na društvenim je mrežama objavio da je otkriven pogodak na postrojenju, dodavši kako rafinerija opskrbljuje ruske oružane snage
