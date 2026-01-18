'Imam više od 10.000 puževa i školjki. Dvije rijetke vrste nose moje ime. Sve sam naučio sam'

Prvu sam školjku izronio kad sam bio trogodišnji dječak na lokalnoj plaži. Od tada je prošlo više od 50 godina, a moja je kolekcija morskih puževa i školjki narasla na nekoliko tisuća vrsta, odnosno najmanje deset tisuća komada, i to je samo procjena jer ih je nemoguće pobrojati, kaže nam Zadranin Alen Petani (59), geodet po struci, a malakolog amater po hobiju.

