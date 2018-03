'Imat će prednost, prvi će moći kupiti javne stanove od države'

Radi se o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova, koji je donešen 1996. godine i 1998. godine je Ustavni sud isključio nekoliko članaka i od onda - 20 godina - postoji pravni vakuum i nedefiniranost tog problema. Da je bilo jednostavno i lako odraditi, onda bi ga se vjerojatno već izmijenilo. Prijedloga je bilo puno, ali se nikad nije išlo u to da ga se stvarno i izmijeni. Čuli smo i neke ljude koji su imali prilike ispraviti tu nepravdu jer su bili dvaput na vlasti i imali su mogućnost, ali nisu se uhvatili s time u koštac. Pravna država mora imati riješene takve probleme i došlo je vrijeme da ih mi riješimo, kazao je ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar za N1.

Kazao je da se u prijedlogu zakona koji je poslan u proceduru ne namjerava ništa bitno mijenjati, no da je u planu razgovarati.

- Razgovarao sam s predstavnicima obje strane - razgovor je bio normalan, shvatili smo i znamo probleme obje strane i ovim predloženim zakonom rješava se puno toga, ali sigurno ima prostora i u nekim izmjenama. Dogovorili smo da ćemo imati u sljedećih 10 do 14 dana opet malo duže razgovore i da vidimo na koji bi još način eventualno izmjenama u drugom čitanju zakona ili nekim drugim načinima pokušati napraviti jedno pravično i održivo te dugoročno rješenje da ispravimo većinu nepravdi koje su se događale unatrag 70 do 80 godina u našoj državi kad su neki bili zakinuti, a neki su dobro prošli - kazao je Štromar.

Po pokazateljima koje je Ministarstvo dobilo iz razgovora s jednom udrugom i na temelju statističkih podataka druge udruge, kaže Štromar, da je zaštićenih najmoprimaca, odnosno vlasnika stanova, između 2500 i 3300, no, kaže, to ne mora biti točno. Kada zakon stupi na snagu svi će se javiti i evidentirati pa će se taj broj znati, smatra ministar.

Ako se s vlasnicima ne dogovore o najamnini oko 3.000 ljudi morat će iseliti. Štromar je govorio i o rješenjima tog potencijalnog problema.

- Neki od najmoprimaca imaju druge nekretnine, imaju mogućnost prijeći u neku drugu svoju vlastitu nekretninu, jedan dio ima mogućnosti kupiti na tržištu nekretninu za svoj dom, jedan dio će se moći javiti prilikom prodaje državnih stanova, stanova jedinica lokalne samouprave - grada, općine, prilikom prodaje POS stanova - ti ljudi će imati pravo prvenstva. Imamo i dosta POS najma, oni će isto imati prednost. Dakle, ne treba ni kupiti nekretninu, može se unajmiti preko POS najma. Za to smo osigurali u zakonu tu mogućnost da ti ljudi imaju prvenstvo ispred drugih.

Na upit radi li se pritom i o kupnji i o najmu POS stanova ministar Štromar je odgovorio potvrdno.

- U kupnji i u najmu POS stanova i u kupnji javnih stanova od gradova, općina i države - kazao je.

- U sljedećih pet godina nitko neće trebati izaći iz stana u kojem je sada i imamo vremena pet godina osigurati sve one zamjenske stanove, sve one potrebne koje postoje. Imamo vremena, uzeli smo vrijeme i trebamo ga iskoristiti da stvarno omogućimo tim ljudima krov nad glavom. I mi ćemo to učiniti. Da smo išli odmah s 1. srpnjom ove godine da moraju izaći, sigurno bi bilo puno problema. Ovako, siguran sam da ćemo jako puno stvari riješiti u sljedećih četiri do pet godina tako da će u trenutku kad se treba prepustiti stan vlasniku, biti izuzetno mali broj ljudi kojima treba pomoć - kazao je.