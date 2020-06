Imati svaki petak slobodan, a plaćen? Neki kažu da se to ne može, ali u LQ-u kažu 'može se'

<p>Tvrtka LQ za savjetovanje u poslovanju i ostalom upravljanju okuplja skladan i razigrani tim od šestero ljudi te je zbog međusobnih odnosa i poslovnih uspjeha ušla u top četiri mikro tvrtki po izboru 24sata i partnera. </p><p>Njihova priča počela je od Alena Žepeca (49), glavni direktor razvoja poslovanja, koji su 2007. upustio u područje poslovanja tada nepojmljivim za naše prostore – life coaching. </p><p><br/> - Godinama sam imao građevinsku firmu točnije 15 godina, tako da imam 28 godina poduzetničkog iskustva. Tu sam tvrtku prodao 2005. i razmišljao što ću dalje. Nekako me život doveo do coachinga (podučavanja) i od 2007. sam radio kao samostalni/slobodni coach i tako je bilo do 2011. Lijepo je neko vrijeme biti sam no kako sam prije toga imao 130 ljudi pod sobom, nedostajala mi je ekipa, ljudi pa sam počeo graditi organizaciju – opisano nam je Alen svoj poslovni put LQ-a. Danas ih je ondje šestero zaposlenih, ali imaju vanjske partnere pa teoretski broje 15 ljudi. Pitali smo Alena što je naučio vodeći građevinsku tvrtku, a što primjenjuje u današnje poslovanje.</p><p>- Ono što igra ogromnu ulogu kad radite coach ustvari je pitanje da li ste se i a smo bili našli u situaciji u kojoj se sada nalazi klijent. Nema tog problema s kojim se manager ili vlasnik može susresti, a da ga ja nisam u svome radu iskusio. Tako da to je ogromna razlika i to mi je velika pomoć – kaže nam Alen. A kako izgleda život u njihovom malom, ali veselom kolektivu opisuje nam Ivana Jandrić (27) koja ondje radi od 2016. kao voditelj odjela digitalnog učenja.</p><p>- Imamo sjajne odnose u firmi, ali tu su i druge beneficije. Mi smo ovdje svi jako transparentni. Tu svi znaju svačiju plaću, prate se brojke i svi smo pozvani razvijati kompaniju. Znamo kakav je protok financija. Stvaramo si kvartalne ciljeve i ako ih postignemo slijedi nagrada. Evo sljedeći tjedan baš idemo na večeru. No imamo i godišnji cilj gdje se na kraju dodjeljuju bonusi u koje smo svi uključeni. Imamo slobodan petak, svaki. To me najviše privuklo jer dugi su ti vikendi pa se stignem oporaviti od izlaska – šali se Ivana. A što ih to odvaja od drugih tvrtki koje se bave istim ili sličnim područjem kaže: "Specifični smo po tome što sve gledamo iz druge perspektive, kako razvijati sebe, a velika nam je nagrada kada i vidimo te promijene kod klijenata. Razvijamo i managere i osobe. Da radimo dobar posao govori to što nas oni sami preporuče drugim tvrtkama jer se uvjere da nakon nas sve im ide na bolje."</p><p><br/> S obzirom na to da šef Alen ima dugogodišnje iskustvo u podučavanju vodećih ljudi u kompanijama zanima nas je što je rak rana voditelja timova u velikim korporacijama?<br/> - Specifično je što su svi ti voditelji iznikli iz te svoje ekspertize bilo da su inženjeri, trgovci ili financijaši i odjednom su postali voditelji. I sada imate čovjeka koji je bio sjajan prodavač, ali nikada voditelj. Nitko nas ne educira ni u školi tim osnovnim stvarima – kako komunicirati, kako nekome dati povratnu informaciju o njegu radu, kako uspostaviti s nekime odnos, kako primiti kritiku, kako se nositi s kompleksnošću i to vam je nekako univerzalno za sve – pojašnjava Alen. Najveći problem s kojim se susreo u radu je kaže nesvjesnost voditelja u čemu je doista problem i da on postoji.</p><p><br/> - Najteže je kada ljudi nisu svjesni da imaju problem, odnosno jesu, ali nisu svjesni sebe. Onda upiru u svakoga, a ne gledanje sebe. Naša svrha je donošenje u firme svjesnost i transformaciju. A transformacije nema bez svjesnosti – rekao je. Kao i većina tvrtki, i u LQ-u se svake godine organizira teambuilding.</p><p>- Obožavam dobru atmosferu i druženja, a po tome sam i poznata u firmi osobito kada idemo na teambuildinge. Jako nam je važno da svi dođu i najčešće odlazimo negdje na more. Evo ove godine idemo u Istru u Funtanu. Spomenka (Alenova životna suputnica), koja me i dovela u LQ, zadužena je za sve aktivnosni, bilo da se radi o testiranju vina, adrenalinskom parku ili nečemu trećem. Obično idemo tri dana, a ove godine će nas biti 14 - priča Ivana. Među njima imaju i četvero ljudi koji sviraju gitaru.</p><p>- Mi smo vam generacija '80-tih pa se sviraju upravo domaćice iz toga vremena – dodaje Alen. A tko je najbolji u pjevanju kažu u glas: "Tinka. Nju ne možete nadglasati jer pjeva u pratećem zboru J.R. Augusta koji su ove godine osvojili Porina, a mi znamo sve pjesme i veliki smo fanovi." U njihovoj maloj ekipi najstariji član je Igor Kovač (57) koji opisuje kako se vratio u tim.<br/> - Radio sam ovdje i dobio ponudu za jedan projekt od godine dana. Kada je to završilo nekako se poklopilo da su me tada bivše kolege iz LQ-a pozvali na božićni domjenak i ondje smo neplanirano dogovorili moj povratak – rekao je Igor. Dio tima je i Ivana Kulko (27) specijalist za program i razvoj koja zajedno s ostalim kolegama odlučuje o zapošljavanju novih članova tima i razvoju tvrtke jer ondje nema tajnih šaputanja. Svi sve znaju i svi o svemu mogu imati svoje mišljenje.</p>