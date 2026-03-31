Ina potpuno preuzima istražni prostor SAVA-07, transakcija vrijedna oko 15 milijuna eura

Ina je s tvrtkom Vermilion Zagreb Exploration potpisala obvezujući sporazum o preuzimanju 60 posto udjela na kopnenom istražnom prostoru SAVA-07, čime će postati nositelj 100-postotnog udjela na tom prostoru u sklopu transakcije vrijedne oko 15 milijuna eura, izvijestili su u utorak iz te naftne kompanije. Do potpisivanja tog sporazuma Ina je držala 40 posto udjela na istražnom prostoru SAVA-07, a nakon potpisivanja sporazuma preuzet će od Vermiliona preostalih 60 posto udjela i poziciju operatora. Odobrenje Vlade za zaključenje transakcije očekuje se sredinom 2026. godine, naveli su u priopćenju.

Ina i Vermilion bili su partneri na tom istražnom prostoru, koje se najvećim dijelom nalazi u Sisačko-moslavačkoj županiji od 2024., a u okviru prve faze istraživanja ostvarena su četiri komercijalna otkrića ugljikovodika bušotinama Zbjegovača-1I, Međurić-1I, Gojlo-1J i Piljenice-1. Uz to, na prostoru SAVA-07 nalazi se i ranije Inino komercijalno otkriće Gojlo-1I koja je također spremno za privođenje proizvodnji.

Ukupne nove rezerve procjenjuju se na približno na dva milijuna barela ekvivalenta nafte. Slijede investicije, vrijedne oko 60 milijuna eura u izgradnju proizvodnog sustava i povezivanje bušotina s postojećom infrastrukturom kako bi se one privele proizvodnji te nastavak daljnjih istraživanja u okviru druge istražne faze, ističu iz Ine.

"Preuzimanjem udjela na istražnom prostoru SAVA-07 dodatno jačamo naš portfelj u Hrvatskoj te potvrđujemo dugoročnu predanost Ine domaćoj proizvodnji i nastavku istraživanja nafte i plina. U aktivnosti istraživanja i proizvodnje u proteklih pet godina uložili smo više od 491 milijuna eura. Na istražnom prostoru koje preuzimamo već imamo otkrivene komercijalne rezerve plina i nafte te ćemo u partnerskoj suradnji s regulatornim tijelima raditi na što bržem privođenju postojećih bušotina proizvodnji. Osim toga, nastavljamo s investicijama u bušenje četiri nove istražne lokacije na ovom prostoru i vjerujemo u nastavak uspješnih rezultata", kazao je Josip Bubnić, operativni direktor Istraživanja i proizvodnje nafte i plina u Ini.

U 2025. godini INA je proizvela 588,25 milijuna kubičnih metara prirodnog plina i 463.685 tona nafte, uz prosječnu dnevnu proizvodnju veću od 21.400 barela ekvivalenta nafte. Proizvodnja se odvija na 39 naftnih i 27 plinskih polja, na kopnu i na moru, zaključuje se u priopćenju.