Incident u Hormuškom tjesnacu: Iranci pucali na brod kod Omana

Brodu, koji se nalazio 15 nautičkih milja sjeveroistočno od Omana, "približio se patrolni brod Korpusa islamske revolucionarne garde bez upozorenja, a potom je otvorio vatru, uzrokujući značajnu štetu na mostu", priopćio je UKMTO.

"Nije prijavljen požar ili utjecaj na okoliš. Posada je sigurna", dodano je.

Prema tvrtki Vanguard Tech, brod je plovio pod liberijskom zastavom i "bio je obaviješten da ima dozvolu za prolazak kroz Hormuški tjesnac".

Iranska novinska agencija Tasnim tvrdi da je brod "ignorirao upozorenja iranskih oružanih snaga".

Hormuški tjesnac, strateški plovni put, Iran je zatvorio kao odgovor na izraelsko-američku ofenzivu, dok Sjedinjene Države nameću blokadu iranskih luka.

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je najavio produljenje primirja između dviju zemalja, koje je bilo na snazi ​​od 8. travnja.