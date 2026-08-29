INCIDENT U ZAGREBU Mladić legnuo ispred tramvaja: 'Hoćete li biti odgovorni za ubojstvo?'

Upomoć, upomoć, viče mladić dok leži na tramvajskim tračnicama zagrebačkog Glavnog kolodvora, neposredno ispred tramvaja. Uznemirujuće snimke događaja objavljene su na TikToku, a prema vremenu prikazanom na snimci, incident se dogodio u ranim jutarnjim satima.

Mladić se potom obraća ljudima koji se nalaze u tramvaju. "Hoćete biti odgovorni za ubojstvo, jel’? Ajde, izlazite", govori dok i dalje leži na tračnicama. U jednom trenutku dodaje "Boli me briga", a potom ponovno viče: "Ajde, ajde."

Na jednoj od snimki vidi se i kako mladić nogom udara jednog građanina.

Nije poznato što je prethodilo događaju niti zašto je mladić završio na tramvajskim tračnicama. Na snimkama se vidi da je okupljenim građanima pristupio policajac. Objava je izazvala brojne reakcije korisnika TikToka. U komentarima se mogu pročitati poruke poput: "Gen Z", "Nije jedini, sve ih je više”.