Za vikend preskočite tramvaje! Dio linija ne vozi, izmijenili su trase ostalima zbog radova

Zbog radova na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina, ovog će vikenda u Zagrebu doći do velikih promjena u tramvajskom prometu.

U subotu i nedjelju, 22. i 23. kolovoza, bit će obustavljen tramvajski promet Branimirovom ulicom od Glavnog kolodvora do Držićeve, Avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom, Trgom žrtava fašizma, Ulicama Franje Račkoga, kneza Mislava, Jurišićevom i Vlaškom te Medveščakom, Ksaverskom i Gračanskom cestom do Gračanskog dolja.

Tramvajske linije 7, 11, 13 i 15 neće prometovati, dok će linija 3 iznimno ovog vikenda voziti svojom redovnom trasom.

Linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama. Primjerice, dvojka će voziti između Črnomerca i Savišća preko Savske i Ulice grada Vukovara, četvorka između Kvaternikovog trga i Dupca, a petica između Prečkog i Žitnjaka.

Umjesto tramvaja, na području obustavljenog prometa bit će uvedene četiri izvanredne autobusne linije 623, 624, 625 i 626.

Linija 623 povezivat će Glavni kolodvor i Kvaternikov trg, 624 Kvaternikov trg i Zapruđe, 625 Glavni kolodvor i Borongaj, dok će 626 povezivati Gračansko dolje, Mihaljevac, središte grada i Zapruđe.

Uspostavit će se i nekoliko privremenih tramvajskih stajališta, među kojima ono ispred Hotela Esplanade te stajališta na Trgu kralja Tomislava i Maksimirskoj cesti.

Autobusna linija 602 (Trg žrtava fašizma - Borongaj) neće prometovati tijekom vikenda. Na noćnim linijama 31, 32, 33 i 34 umjesto tramvaja vozit će autobusi.

Riječ je o radovima u sklopu projekta modernizacije tramvajske infrastrukture, čiji je cilj povećanje učinkovitosti javnog prijevoza, povećanje broja putnika i smanjenje emisije CO₂.

Zbog radova na ispravljačkoj stanici Patačićkina, do kraja godine planirano je još nekoliko vikend-obustava tramvajskog prometa u sličnom opsegu.