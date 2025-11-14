Obavijesti

JEDAN PRIVEDEN

Incident u Zagrebu: Skupina mladića napala je dvoje mladih!

Piše Ivana Mihaljević,
Foto: Čitatelj 24sata

Posjetitelji su javili da je stanje bilo kaotično, s puno policije i Hitnom na terenu. Utvrđuju se sve okolnosti napada na dvoje mladih na Velesajmu

U petak oko 16.45 na Velesajmu u Zagrebu dvoje mlađih ljudi je napala skupina mladića. 

- Ovdje se okupila hrpa ljudi. Sve je puno policije. Tu je i Hitna pomoć - javlja čitatelj.

DEVETORKA NA SLOBODI Ukinuli pritvor nasilnicima koji su prekinuli Dane srpske kulture u Splitu! Rastjerali su okupljene
Ukinuli pritvor nasilnicima koji su prekinuli Dane srpske kulture u Splitu! Rastjerali su okupljene

Policija je u službene prostorije privela jednog čovjeka te se utvrđuju sve okolnosti događaja. 

Na Velesajmu u Zagrebu se trenutno održava poznati sajam knjiga Interliber, a posjetitelji na njega dolaze iz cijele Hrvatske. 

