Posjetitelji su javili da je stanje bilo kaotično, s puno policije i Hitnom na terenu. Utvrđuju se sve okolnosti napada na dvoje mladih na Velesajmu
JEDAN PRIVEDEN
Incident u Zagrebu: Skupina mladića napala je dvoje mladih!
U petak oko 16.45 na Velesajmu u Zagrebu dvoje mlađih ljudi je napala skupina mladića.
- Ovdje se okupila hrpa ljudi. Sve je puno policije. Tu je i Hitna pomoć - javlja čitatelj.
Policija je u službene prostorije privela jednog čovjeka te se utvrđuju sve okolnosti događaja.
Na Velesajmu u Zagrebu se trenutno održava poznati sajam knjiga Interliber, a posjetitelji na njega dolaze iz cijele Hrvatske.
