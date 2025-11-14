Incident u Zagrebu: Skupina mladića napala je dvoje mladih!

U petak oko 16.45 na Velesajmu u Zagrebu dvoje mlađih ljudi je napala skupina mladića.

- Ovdje se okupila hrpa ljudi. Sve je puno policije. Tu je i Hitna pomoć - javlja čitatelj.

Policija je u službene prostorije privela jednog čovjeka te se utvrđuju sve okolnosti događaja.

Na Velesajmu u Zagrebu se trenutno održava poznati sajam knjiga Interliber, a posjetitelji na njega dolaze iz cijele Hrvatske.