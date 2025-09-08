Obavijesti

PROSVJED ISPRED VLADE

'Indeks je jači od pendreka': U Beogradu novi veliki prosvjed, studenti poručili da 'sve staje'

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 1 min
Beograd: Sukob građana i studenata s policijom tijekom prosvijeda | Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL

Studenti u blokadi najavili su novi veliki studentski prosvjed za ponedjeljak u Beogradu zbog, kako navode organizatori, policijske represije u Novom Sadu.

Studenti u blokadi najavili su novi veliki studentski prosvjed za ponedjeljak u Beogradu zbog, kako navode organizatori, policijske represije u Novom Sadu. Prosvjed će početi u 14 sati ispred Vlade Srbije pod sloganom „Indeks je jači od pendreka“. Studenti u blokadi, koji okupljanje koordiniraju putem društvenih mreža, objavili su da će nakon Vlade kolona krenuti kroz grad do Sektora unutarnje kontrole Ministarstva unutarnjih poslova.

BEOGRAD PRIDE FOTO Sudionici parade ponosa u Beogradu prosvjedovali zbog poginulih u Novom Sadu
FOTO Sudionici parade ponosa u Beogradu prosvjedovali zbog poginulih u Novom Sadu

Ovaj prosvjed uslijedio je nakon burnih događaja u Novom Sadu, gdje je prošlog petka policija upotrijebila silu prema građanima i studentima okupljenima ispred Filozofskog fakulteta. Tada su korištene šok-bombe, suzavac, topovski udari... Studenti tvrde da su se radilo o unaprijed planiranoj akciji represije, a ne o reakciji na navodno nasilje, kako je u svom priopćenju ustvrdilo Ministarstvo unutarnjih poslova.

U izjavi koju su studenti objavili nakon intervencije stoji kako je policija izvela „najbrutalnije napade na vlastite građane“, dok su scene premlaćivanja i upada na fakultete ocijenjene dokazom da se država obračunava s mirnim prosvjednicima.

Dodali su i da je ponašanje studentskog pokreta proteklih tjedana bilo usmjereno na smirivanje tenzija, ali da su događaji u Novom Sadu pokazali da mirno rješenje „nije moguće ako ga želi samo jedna strana“.

PROSVJEDI U SRBIJI Policija mlatila studente! Vučić: 'To su teroristi'. Studenti: Bliži se tvoj kraj. Svi budite pripravni
Policija mlatila studente! Vučić: 'To su teroristi'. Studenti: Bliži se tvoj kraj. Svi budite pripravni

U međuvremenu su neki od privedenih demonstranata u Novom Sadu već saslušani, dok su prosvjedi organizirani i u drugim gradovima Srbije. Paralelno su se proteklog tjedna održavali i skupovi protiv blokada, koje su organizirale pristalice Srpske napredne stranke, a u pojedinim gradovima došlo je do izravnih sučeljavanja dviju skupina. Situacija se, prema podacima MUP-a, do kasnih večernjih sati uglavnom smirila.

„U ponedjeljak sve staje. Vidimo se“, poručili su studenti uoči današnjeg prosvjeda.

