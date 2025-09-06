Policija mlatila studente! Vučić: 'To su teroristi'. Studenti: Bliži se tvoj kraj. Svi budite pripravni

Protest studenata i građana u Novom Sadu, na koji su pozvali studenti u blokadi, završio je u petak navečer brutalnim policijskim obračunom. Ulice grada bile su prekrivene dimom od suzavca i šok-bombi, a deseci ljudi su ozlijeđeni. U kasnim satima policija je upala u zgradu novosadskog Rektorata, gdje su u amfiteatru satima držali građane i studente zarobljene.

- Inicijalni sukob počela je policija. Oko 21.30 začuo se topovski udar, a zatim je grupa od dvadesetak uniformiranih istrčala i počela pendrecima tući sve pred sobom - rekao je glavni tajnik Socijaldemokratske stranke Srbije Dragoslav Ljubičić na društvenoj mreži X.

Prema njegovim riječima, reakcija okupljenih bila je spontana i tek nakon napada policije.

Suprotno tome, ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić izjavio je na RTS-u da je riječ o "masovnom napadu na pripadnike policije".

- Ne znam što se još treba dogoditi da netko ne napiše da je policija napala mirne demonstrante. Oko 3000 ljudi odlučilo je napasti policiju. Pripadnici policije stajali su mirno - rekao je Dačić.

Međutim, snimke i svjedočanstva govore drukčije. Profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu Bojan Pajtić, koji je bio na prosvjedu, rekao je kako "99,9 posto građana ni na koji način nije sudjelovalo u incidentima, ali su svi bili izloženi nasilničkom ponašanju policije kroz suzavac, batinanje, proganjanje po ulicama".

Policijska intervencija izazvala je snažne reakcije akademske zajednice i javnosti. Akademski plenum pozvao je Aleksandra Vučića da odmah podnese ostavku "zbog izazivanja sukoba i brutalnosti policije".

- Svjedočili smo izrežiranom sukobu, nakon kojeg je upotrijebljena dosad nezabilježena brutalna sila prema studentima i građanima - navodi se u priopćenju.

Vučić je, pak, prosvjednike nazvao "teroristima koji ga žele svrgnuti uz pomoć Zapada".

- U Novom Sadu su neki, uz prisustvo predstavnika Europskog parlamenta, pokušali ugroziti stabilnost Srbije s fantomkama na glavama - rekao je Vučić nazivajući europske zastupnike "zadnjim ološem".

Dodao je da su policajci bili napadnuti "iz čista mira".

Izvješća međunarodnih agencija daju drugu sliku. AP i Reuters pišu da je policija brutalno rastjerala desetke tisuća ljudi, koristeći suzavac, šok-bombe i palice.

Arhiv javnih skupova procijenio je da je na prosvjedu u petak bilo oko 20.000 ljudi. Okupljeni su uzvikivali "Hoćemo izbore" i "Vučiću, odlazi".

Situacija u kampusu bila je dramatična. Studenti i građani sklonili su se u zgrade Rektorata i Prirodno-matematičkog fakulteta.

- Kad smo sišli s trećega kata, dočekalo nas je desetak pripadnika policije. Pretresli su nas i zatvorili u amfiteatar. Na kraju smo svi legitimirani i neki privedeni. Bilo je zastrašujuće - izjavio je jedan student za N1.

Asocijacija nezavisnih elektroničkih medija (ANEM) osudila je policijsku brutalnost, ističući da je "prekomjerno korištena sila prema studentima, novinarima i građanima, uključujući zdravstvene timove".

- Policija treba štititi građane, a ne biti oružje vlasti protiv naroda - poručili su.

Jutro poslije, kampus sveučilišta bio je prepun tragova nasilja. Polomljena stakla, razbacane baklje i boja na stubama Filozofskog fakulteta. Mirni studentski prosvjedi bili su istog dana i u Nišu, Kragujevcu, Valjevu i drugim gradovima.

Srbijanska policija je priopćila kako je u petak navečer privedeno 42 ljudi te da je ozlijeđeno 13 policajaca.

Studenti u blokadi u Novom Sadu oglasili su se službeno nakon brutalne policijske intervencije tijekom sinoćnjih prosvjeda. Navode da je policija izvela "najbrutalnije napade na vlastite građane", uključujući prebijanje muškaraca i žena, upade u visokoškolske ustanove i nasilje koje, kako tvrde, pokazuje da je akcija bila unaprijed planirana, a ne reakcija na događaje.

- Oni koji su naredili sinoćnje barbarstvo sjvesni su da bi ih institucionalno razrješenje krize odvelo na doživotnu robiju i spremni su da žrtvuju Srbiju kako bi sebe spasili - stoji u priopćenju.

Studenti ističu da su događaji u Novom Sadu "stavili točku na sve lažne simetrije i neutralne analize o obostranoj krivici". Dodaju da je ponašanje studentskog pokreta posljednjih tjedana bilo usmjereno na deeskalaciju, ali da su sinoć dobili jasan dokaz "da mirno razrješenje krize nije moguće ukoliko ga želi samo jedna strana".

- Poput naših kolega koji su bili zarobljeni u novosadskom Rektoratu, i Srbija je danas talac. Ona neće biti oslobođena bezumnim nasiljem, ali ni povlađivanjem otmičaru koji prijeti da će je prije ubiti nego osloboditi. Vrijeme povlađivanja otmičarima naše države došlo je kraju - poručili su studenti.

Pozvali su građane Srbije da budu u pripravnosti, a institucije da "prekinu svoju šutnju i založe se za demokratsko i institucionalno razrješenje krize". Upozorili su da put kojim, kako tvrde, ide predsjednik Aleksandar Vučić vodi "jedino u nacionalnu i društvenu katastrofu od koje neće biti oporavka".

Na kraju su uputili poruku vlastima.

- Zemlja se nasitila krvavog vala, ali vam pobjeda ne osvijetli lice. Jer lovor ne niče s bunjišta i kala, on je za heroje, a ne za ubojice - poručili su.