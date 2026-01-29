Indija smanjila carine na uvoz luksuznih automobila iz Europe

Indija će, u okviru novog trgovinskog sporazuma s EU, odmah smanjiti carine na luksuzne europske automobile s trenutnih čak 110 posto na 30 posto, otvarajući tako strogo kontrolirano tržište proizvođačima luksuznih automobila poput BMW-a i Mercedes-Benza, rekao je u četvrtak visoki indijski dužnosnik.

Indija i Europska unija u utorak su finalizirale dugo odgađani sporazum kojim će se smanjiti carine na većinu roba i potaknuti trgovina i to u vrijeme kada se vlade diljem svijeta nastoje zaštititi od prevrtljive američke politike, navodi Reuters.

Indija je treće najveće tržište automobila u svijetu po prodaji nakon Sjedinjenih Država i Kine. No, njezina domaća automobilska industrija među najzaštićenijima je na svijetu budući da tamošnja vlada na uvozne automobile naplaćuje carine između 70 i 110 posto.

Iako je ta mnogoljudna zemlja prema sporazumu pristala postupno smanjivati uvozne carine na automobile iznad uvozne cijene od 15.000 eura (17.963 USD) na 10 posto, detalji o tome kako će se smanjenja provoditi nisu javno objavljeni.

Visoki indijski vladin dužnosnik rekao je, međutim, da je New Delhi pristao odmah smanjiti uvozne carine na 100.000 automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem godišnje, podijeljenih u tri cjenovne kategorije.

Za europske automobile s uvoznom cijenom od 15.000 do 35.000 eura smanjit će se carina na 35 posto, a godišnji uvoz ograničen je na 34.000 jedinica, rekao je dužnosnik koji je tražio da ostane anoniman jer sporazum još uvijek zahtijeva pravnu provjeru.

Automobili s cijenom od 35.000 do 50.000 eura bit će podložni carini od 30 posto, a uvoz će biti ograničen na 33.000 jedinica godišnje, dok će za 33.000 automobila skupljih od 50.000 eura carina također biti 30 posto.

Indijsko ministarstvo trgovine nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar o detaljima sporazuma.

U vrijeme kada sve veći broj Indijaca počinje živjeti raskošnije, luksuzni automobili činili su manje od jedan posto od 4,4 milijuna putničkih vozila prodanih u toj zemlji prošle godine.

Niži uvozni porezi trebali bi biti poticaj i za druge europske proizvođače automobila poput Volkswagena, Renaulta i Stellantisa, koji su istaknuli da će povećana trgovina također rezultirati povećanim transferom tehnologije i zajedničkim lancima opskrbe.