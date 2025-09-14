Obavijesti

ODVRATNO

Indijac na plaži u Zadru pitao curicu (12) smije li ju poljubiti. Dobio tri mjeseca zatvora

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Zadar: Velik broj kupača na zadarskim plažama | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Indijac samo u kupaćem zajedno s dvojicom prijatelja prišao je djevojčici kod kafića i na engleskom ju pitao je li iz Hrvatske, kada nije odgovorila pitao ju je je li rasist. Onda ju je zgrabio za ruku i pitao hoće li se ljubiti. Tijekom pedofilskog incidenta imao je 1.05 promila

Indijac (34) dobio je tri mjeseca bezuvjetnog zatvora zbog spolnog uznemiravanja 12-godišnje djevojčice. Incident se dogodio 31. svibnja na zadarskoj plaži Kolovare u blizini kafića, doznaje Slobodna Dalmacija.

Na općinskom državnom odvjetništvu izjasnio se da nije kriv i da neće odgovarati na pitanja.

