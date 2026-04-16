Infantino: Iran će nastupiti na svjetskom prvenstvu!

"Iran će doći, to je sigurno", izjavio je na ekonomskoj konferenciji koju je organizirao CNBC u Washingtonu. "Nadamo se da će do tada (početka natjecanja 11. lipnja) situacija biti mirna, što bi stvarno pomoglo", objasnio je.

"Ali Iran mora doći, oni predstavljaju svoj narod, kvalificirali su se, igrači žele igrati", rekao je Infantino, koji je posjetio iransku reprezentaciju tijekom trening kampa u Antaliji u Turskoj krajem ožujka. Prisustvovao je i prijateljskoj utakmici iranske reprezentacije.

Sudjelovanje Irana na svjetskoj smotri dovedeno je u pitanje nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da iranski igrači možda nisu "sigurni" u Sjedinjenim Državama.

Iran bi na Svjetsko prvenstvu trebao odigrati svoje tri utakmice skupine G u Sjedinjenim Državama, suorganizatorima turnira s Meksikom i Kanadom. Prva je na rasporedu 16. lipnja i igra se u Los Angelesu protiv Novog Zelanda, druga protiv Belgije se igra 21. lipnja također u Los Angelesu, dok se treća utakmica u skupini protiv Egipta igra u Seattleu 27. lipnja. Iranski bazni kamp tijekom turnira trebao bi se nalaziti u Tucsonu u Arizoni.

Na početku sukoba koji su 28. veljače pokrenule Sjedinjene Države i Izrael, Iran je zaprijetio bojkotom natjecanja prije nego što je zatražio od FIFA-e da preseli svoje utakmice iz Sjedinjenih Država u Meksiko, što je svjetska nogometna federacija odbila.

"Sport mora biti izvan politike", izjavio je Infantino u srijedu.

Također je izrazio uvjerenje da će najveće ikad organizirano Svjetsko prvenstvo, koje se održava u tri zemlje i na kojem sudjeluje 48 reprezentacija, biti "uspješno sa sigurnosnog stajališta, dakle bez incidenata, a s nogometnog stajališta, s odličnim utakmicama i uzbudljivim nogometom".