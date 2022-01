Slovenski infektolog i specijalist interne medicine, prof.dr.sc. Andrej Trampuž, je za Slobodnu Dalmaciju progovorio o stanju u najprestižnijoj europskoj bolnici, 'Charite' u Berlinu, gdje radi kao šef odjela za kiruršku infektologiju. U Berlinu trenutno imaju 30-ak djece, od one novorođene do pet godina života, koja se nalaze na odjelima intenzivne njege na respiratorima ili su hospitalizirana s vrlo teškom kliničkom slikom COVID-a 19.

Osvrnuo se i na situaciju u Hrvatskoj, osobito u Splitsko-dalmatinskoj županiji, gdje postotci pozitivnih, od 28. prosinca do jučerašnjeg dana, iznose između 49 i 67 posto.

- Pa to kod vas nije novi val, to je tsunami, i širi se zbog toga jer epidemiološke mjere nisu dobre i jer se očito malo tko pridržava tih mjera. No to smo mogli i očekivati i to sam i najavljivao, svjestan činjenice da je Hrvatska, općenito gledajući, lošije procijepljena.

Objasnio je kako soj omikrona ima tu mogućnost da jedna zaražena osoba može zaraziti njih šest do osam. Novim sojem može se zaraziti svatko, zbog toga što ga u velikoj količini 'ima u zraku'.

Kazao je i kako mu nije jasno zašto mladi ljudi, umjesto cijepljenjem, imunitet pokušavaju stječi zarazom.

- Zbog činjenice da će se omikronom zaraziti jako puno ljudi, bolnice neće biti u stanju mnoge te mlade ljude primiti na intenzivnu njegu i na liječenje. Mnogi od onih koji su se danas inficirali, za dva do tri tjedna imat će težak oblik bolesti – kaže dr. Trampuž.

Istaknuo je kako u Njemačkoj svakodnevno testiraju zaposlenike i time pokušavaju zaraženu osobu što prije isključiti iz svakodnevnog života. Smatra da je Hrvatska pogriješila u dopuštanju blagdanskih slavlja i okupljanja jer postoji sumnja da su među ljude dolazili i zaraženi i oni bez potvrda.

– To je nedopustivo. Pa u Njemačkoj bi za takvo što takva osoba platila nekoliko tisuća eura kazne ili bi čak dobila i kaznu zatvora. U Njemačkoj svaka osoba koja je pozitivna dobiva u svoj poštanski sandučić pismo u kojemu piše da mora biti u izolaciji i koliko dugo mora biti u izolaciji. Svaki dan ih se telefonski provjerava, jesu li kod kuće i ako ne poštuju mjere, bivaju kažnjeni.