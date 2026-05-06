Influencerici iz BiH preminuo i drugi sin (11), imao neizlječivu bolest. 'Nezamisliva tuga...'

Influenserica Bojana Mutić iz Banje Luke podijelila je tužnu vijest da je njezn drugi sin (11) preminuo.

- Moj sin Maksim je preminuo. Po drugi put, suočavamo se s nezamislivom tugom. Vjerujem da ćete razumjeti našu potrebu da prethodne dane provedemo u krugu najbližih, u tišini i bez javnog oglašavanja. Međutim, postalo je sve teže i osjetljivije komunicirati s ljudima koji nisu bili upoznati s onim što se dogodilo. Zato je ovo obraćanje, koliko god teško bilo, postalo neophodno - iz privatnih, ali i poslovnih razloga - napisala je u objavi na Instagramu.

Dječak je bolovao od rijetke genetske neurološke bolesti naziva Pelizaeus-Merzbacher (PMD) koja spada u grupu leukodistrofija, što znači da utječe na mielin, zaštitni sloj koji okružuje nerve u centralnom nervnom sistemu.

Mutić je prije dvije godine izgubila i starijeg sina Nikolaja, koji je također bolovao od iste bolesti. U vrijeme njegove smrti podijelila je da je Maksim bio u kritičnom stanju.

- Zbog toga, izvinjavam se svima koji za Maksimov odlazak saznaju na ovaj način. Želim vam saopštiti da se u narednom periodu povlačim iz javnog prostora. Sve moje aktivnosti - objave, snimanja, saradnje i dogovoreni projekti, bit će zaustavljeni, odgođeni ili prolongirani do daljnjeg. Svim saradnicima, klijentima i partnerima unaprijed zahvaljujem na razumijevanju, strpljenju i obzirnosti - stoji u nastavku njezine objave.

- Moram reći da mi je jako teško naći ispravan i prikladan način da napišem ono što slijedi, ali osjećam odgovornost da to učinim jasno i dostojanstveno, prije svega zbog ljudi koji su dio mog tima i čiji rad ne smije stati zbog mog povlačenja. Dakle, u narednom periodu neću lično promovisati, predstavljati niti objavljivati sadržaj vezan za svoj modni brend. Ipak, osnovni organizacioni dio posla nastavit će da funkcioniše bez mog javnog prisustva. Moj tim će preuzeti tehničke i logističke obaveze, pa će artikli, uključujući i novu kolekciju, biti dostupni putem zvaničnog web shopa - dodala je.