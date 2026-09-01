Gospić je naš dom: Sad dolazite na sastanak? To nije rješavanje problema, već političke štete!

Na najavu dolaska premijera Andreja Plenkovića u Gospić reagirali su i iz građanske inicijative „Gospić je naš dom“, koja već mjesecima upozorava na problem nelegalno odloženog otpada.

Iz inicijative podsjećaju da su, kako navode, nadležna tijela svega nekoliko dana prije najavljenog prosvjeda već održala konferenciju za medije u Gospiću i predstavila korake koje poduzimaju na rješavanju problema. Tvrde i da su nakon najave zatvaranja autoceste predstavnici Vlade održali sastanak s članovima inicijative, na kojem su dogovoreni objava analiza i hitna sanacija, odnosno odvoz otpada, bez njegova prekrivanja.

- Bez da su nas obavijestili, idu u natječaj prekrivanja o kojem ne znamo ništa, unatoč upozorenjima stručnjaka - poručuju iz inicijative.

Kritiziraju i odnos institucija prema njihovim upozorenjima nakon objave rezultata analiza, tvrdeći da su pritom bili prozivani i njihovi zahtjevi relativizirani.

Osvrnuli su se i na sjednicu Saborskog odbora te izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora, ocijenivši da su institucije građanima poslale poruku kako je „politika iznad svega“.

- Narod je ustao! Narod je rekao – DOSTA JE BILO! - poručili su iz inicijative.

Dolazak premijera i ministara u Gospić, zakazan četiri dana prije velikog prosvjeda koji je najavljen za 5. rujna, iz inicijative ne smatraju rješavanjem problema.

- Prosvjeda nije trebalo biti da je bilo odgovornosti i razumijevanja, a iznad svega poštivanja zakona i poštivanja svojih građana - navode.

Dodaju kako je dolazak premijera nekoliko dana prije prosvjeda, prema njihovu mišljenju, prije svega pokušaj saniranja političke štete.

- Četiri dana prije prosvjeda nije rješavanje problema već rješavanje političke štete - poručili su iz inicijative.

Premijera su pozvali da 5. rujna dođe među građane i čuje njihove zahtjeve, a potom organizira konkretne sastanke i donese odluke vezane uz sanaciju otpada.

- Pozivamo premijera da čuje zahtjeve naroda 05. rujna, a onda da pozove na konkretne sastanke i donese konkretne odluke te potegne konkretne poteze! - zaključili su iz inicijative „Gospić je naš dom“.