Inicijativa građana 'Referendum za Lungomare' posljednji put apelirala na stanovnike Pule

Inicijativa građana “Referendum za Lungomare” u Puli održali su u subotu na Portarati posljednji apel građanima uoči refeerenduma kojim pozivaju sve građane da izađu na referendum i odluče o najmeni jedne od zadnjih zelenih oaza uz more.

- Kao građani odradili smo svoj posao na proljeće da bi grad Pula imao svoj prvi lokalni referendum. U njedjelju je povijesna prilika da imamo prvi uspješan lokalni referendum u Hrvatskoj. To je od velikog značaja za razvoj demokracije u kojoj se sredstvo do sada i nije prečesto upotrebljavalo. Našu opciju znate. Mi smo Za, ali i opcija protiv je potpuno legitimna - rekao je jedan od predstavnika Inicijative građana.

Podsjetimo, kako oni kažu, nejasne su okolnosti stjecanja vlasništva i od očiju javnosti skrivene promjene Urbanističkog plana uređenja vezane za namjenu šume i sportske zone na tom području.

- Prenamjena iz sportsko-rekreativne u turističko-građevinsku zonu ne smije nas ostaviti ravnodušnom. Početak gradnje hotela nepovratno otvara vrata daljnjim promjenama u cijelom području, a u obzir treba uzeti i mogućnost dodatnih gradnji. Investitori brinu samo o zaradi dok je nama da brinemo o kvaliteti života koja se tako dodatno narušava - piše na stranicama Inicijative.

Na Portarati su se okupili Puljani koji su dali podršku Inicijativi građana.

Foto: Dijana Marić/24sata

- U nedjelju glasamo za izmjenu Urbanističkog plana uređenja “Lungo Mare”. To je naše omiljeno šetalište i posljednja zelena oaza. Mi smo za izmjenu tog plana po kojem invesitor može graditi tri kafića u šumici s dva kata od 400 kvadrata, lift koji bi povezao hotel s plažom, hotel od 360 kreveta i 32 bazena i još puno toga - rekao je jedan Puljanin.

Inicijativa građana pozvala je građane da izađu na referendum i da svatko odluči prema savjesti. Ivana Nataša Turković iz Inicijative građana kazala je da se pola godine očekuje taj povijesni dan.

- Nova tužba je podnijeta protiv mene, za klevetu. To je dalo još više snage da potegnemo još više. Tužba se odnosi na tekst koji je negdje u medijima izašao sa svim dokumentima i ukazao na to da je privatizacvija i pretvorba ne toliko zakonita. A time se bavi DORH. Ovo je velika stvar za Pulu i prvi referendum lokalni kod nas te možda i prvi uspješan referendum u Hrvatskoj - rekla je Turković.

Dalje su piojasnili da trenutni prostorni plan Longomarea predviđa mogućnost gradnje.

- Referendumsko pitanje pita jesu li građani za to da se taj plan promijeni i da se vrati rekrativno-sportska namjena zoni ili se građani zalažu da ta zona ostane građevinsko-turistička - rečeno je.

Birališta su u nedjelju otvorena od 7 do 19 sati.

- Tamo negdje uz more, na sportskom terenu koji pripada građanima, nekim čudom koji je postao privatan, imali su u planu napraviti jedan mali hotelčić. Građani se nisu bunili i preko noći investitori su htjeli napraviti ogromno betonsko zdanje. Građani su se pobunili i nekim čudom to ogromno betonsko zdannje postalo je hotel-šuma. Građani su se ponovno pobunili i hotel-šuma potao je hotel-park otvoren za sve građane. Puležani, zar ste stvarno toliko naivni i ne shvaćate da od nas žele napraviti robove vlastita grada. Stranci kojima nije stalo do vas i vaše djece i budućnosti. Izađimo na referendum da, ako ništa drugo zagorčamo im malo onaj privid demokracije koji su nam dali - rekao je Boris Stermotić iz Inicijative.

Foto: Dijana Marić/24sata

Na novinarsko pitanje što ako referendum ne uspije, Orel je istaknuo da će referendum uspjeti. Potvrdili su i da postoji građanska podjela onih koji su za i protiv gradnje na Lungomareu.

- Upravo je to čar i ljepota demokracije da smo različiti. Zajednički odlučujemo o vlastitoj budućnosti. Građani odlučjuju jesu li za ili protiv izgradnje na kompletnom području Lungomara koji ide u turističke svrhe. Od Valkana, preko šumice iznad šetališta do Mornara, uključujući plaže. Možemo spriječiti gradnju unatoč lokacijskoj dozvoli, hoće li biti izdana ili ne.Možemo spriječiti gradnju na ostalim dijelovima izuzev Valkana. Hoće li investitor krenuti u investiciju znajući da neće moći izgraditi niti jedan dodatni sadržaj koji je planiran na Lungomareu? Hoće li hotel sa 5 zvjezdica biti funkcijonalan na tržištu ne imajući ni jedan ugostiteljski objekt u blizini, sunčalište i koncesiju na plažu - kazala je Ana Žužić iz Inicijative.

Orel je na kraju dodao da oni koji se slažu da su za izgradnju hotela i svih sadržaja izađu na referendum i zaokružer protiv.

- Omogućite time investitoru da ima prvi hotel na svijetu odobren od građana referendumom - rekao je okupljenim Puljanima.

Najčitaniji članci