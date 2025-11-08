Obavijesti

News

Komentari 2
PODRŽALI ORGANIZATORE

Inicijativa za Hrvatsku slobode: 'Kulturom i dijalogom protiv mržnje na ulicama Splita'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Inicijativa za Hrvatsku slobode: 'Kulturom i dijalogom protiv mržnje na ulicama Splita'
Zagreb: Inicijativa Za Hrvatsku slobode i CROSOL organizirale su simbolično čitanje Ustava Republike Hrvatske na Trgu svetog Marka | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Podržali su organizatore Dana srpske kulture te upozorili na porast prijetnji i nasilja prema manjinama.

Inicijativa za Hrvatsku slobode u subotu je podržala organizatore Dana srpske kulture i upozorila na porast govora mržnje te prijetnji koje prate ta događanja, poručivši da će se na mržnju, nasilje i zastrašivanje odgovoriti kulturom i solidarnošću.

"Podržavamo organizatore Dana srpske kulture i prosvjedujemo što se verbalno nasilje s nogometnih stadiona seli na ulice Splita i Zagreba", priopćila je Inicijativa za Hrvatsku slobode, navodeći da ih je dosad podržalo više od 260 organizacija i 3400 kulturnih radnika, novinara, aktivista i znanstvenika.

MARŠIRALI NA SUD Reportaža sa splitske rive: 'ZDS', žestoki govori i poruka: 'Ako treba, doći će nas još!'
Reportaža sa splitske rive: 'ZDS', žestoki govori i poruka: 'Ako treba, doći će nas još!'

Napominju kako će nastaviti djelovati i stvarati u duhu ljudskih prava, poštivanja prava nacionalnih manjina i razvijanja ustavne kulture te da najave političkog nasilja smatraju ozbiljnim problemom.

Pozdravili su snažnije policijsko osiguranje događanja u Zagrebu, koje je, kako navode, spriječilo ponavljanje splitskog incidenta i omogućilo da se kulturni program održi bez prekida. Ipak, izražavaju zabrinutost što će "kulturna okupljanja Srba u Hrvatskoj možda ubuduće morati osiguravati interventna policija".

REAKCIJE Marijana Puljak tvrdi: 'Torcidin prosvjed zapravo, nije uspio'
Marijana Puljak tvrdi: 'Torcidin prosvjed zapravo, nije uspio'

"Ne prihvaćamo 'osiguravanje' kao zamjenu za vladavinu prava, već tražimo političku odgovornost i djelovanje sada", poručila je u ime Inicijative Vesna Teršelič.

Kritizirali su način na koji ministar unutarnjih poslova Davor Božinović tumači propise o održavanju javnih okupljanja, navodeći kako se stječe dojam da se ministar "plaši poslati poruku nasilnicima".

U NAREDNOM RAZDOBLJU Ministar Božinović potvrdio: Policija će biti prisutna na svim događajima srpske manjine
Ministar Božinović potvrdio: Policija će biti prisutna na svim događajima srpske manjine

Upozoravaju i na "zastrašujuću poruku" koju šalje nepravomoćna presuda Općinskog suda u Zadru, kojom su novinarka Melita Vrsaljko i njezin napadač proglašeni jednako krivima.

"Takve presude normaliziraju nasilje i ohrabruju buduće napade. Svi mi ustajemo protiv nasilja, za Hrvatsku svih nas, za Hrvatsku slobode", poručuju iz Inicijative.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Gotov prosvjed na Rivi: Torcidaši su došli pred zgradu suda i urlali 'Za dom spremni'
OKUPILI SE U SPLITU

FOTO Gotov prosvjed na Rivi: Torcidaši su došli pred zgradu suda i urlali 'Za dom spremni'

Tomislav Šuta, gradonačelnik Splita, dozvolio je Torcidi prosvjed na splitskoj Rivi u 11 sati. Oni žele pružiti podršku uhićenima zbog incidenta na Blatinama, gdje su maskirani huligani prekinuli večer srpskog folklora
VIDEO Divljaci u Zagrebu sakrili lica pa vrijeđali novinarku koja ih je snimala: 'Gov**, kur**...'
SRAMOTA U ZAGREBU

VIDEO Divljaci u Zagrebu sakrili lica pa vrijeđali novinarku koja ih je snimala: 'Gov**, kur**...'

Policija će temeljem dostupnih snimki analizirati postoje li protupravna ponašanja pojedinaca te sukladno utvrđenom poduzeti daljnje mjere i radnje iz svoje nadležnosti, poručuju iz policije...
Maskirani tipovi stigli na Dane srpske kulture u Zagrebu! Lovila ih policija, oglasio se Pupovac...
IZ MINUTE U MINUTU

Maskirani tipovi stigli na Dane srpske kulture u Zagrebu! Lovila ih policija, oglasio se Pupovac...

Veća skupina maskiranih muškaraca, njih između 50 i 100, stigla je ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu gdje se u petak otvarao program Dana srpske kulture. Okupili su ispred lokacije održavanja izložbe, no tamo je već bila interventna policija.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025