NEPRAVILNOSTI

Inspektorat otkrio 51 prekršaj tijekom zimskih sniženja: Ovako su trgovci zavaravali kupce...
Tržišni inspektori Državnog inspektorata (DIRH) tijekom siječnja i veljače ove godine obavili su 305 inspekcijskih nadzora zimskog sezonskog sniženja i utvrdili 51 prekršaj, objavio je DIRH

Admiral

Tržišna inspekcija, kako je objavljeno na internetskim stranicama Državnog inspektorata, je sukladno Programu rada za 2026. nadzirala zimska sezonska sniženja i druge posebne oblike prodaje, odnosno prodaje proizvoda po cijenama nižim od cijena u redovnoj prodaji, a sve sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Tijekom siječnja i veljače obavljeno je ukupno 305 inspekcijskih nadzora u kojima je utvrđen 51 prekršaj.   Prekršaji su se odnosili na nepravilno isticanje cijena tijekom trajanja posebnih oblika prodaje, odnosno tijekom trajanja zimskog sezonskog sniženja, neisticanje cijene, neisticanje snižene cijene, neisticanje referentne cijene, neisticanje uvjeta prodaje, neisticanje obavijesti o načinu podnošenju pisanog prigovora potrošača, neisticanje cijene za jedinicu mjere,   isticanje više od dvije cijene, nepridržavanje istaknute maloprodajne cijene kao i osam slučajeva nepoštene, odnosno zavaravajuće poslovne prakse.

Nepoštena poslovna praksa, kako su naveli iz Državnog inspektorata, se odnosila na zavaravanje potrošača u pogledu cijena proizvoda ili načina na koji je cijena proizvoda izračunata.

Primjerice, trgovac je netočno istaknuo referentnu cijenu odnosno najnižu cijenu u 30 dana prije provođenja sezonskog sniženja, tako da referentnu cijenu prikazuje kao veću cijenu od cijene koja je kao najniža cijena u 30 dana prije provođenja sniženja utvrđena u poslovnoj dokumentaciji te prikazuje veće sniženje nego je ono uistinu bilo.

Nadalje, trgovac je kao sniženu cijenu za vrijeme zimskog sezonskog sniženja istaknuo cijenu koja je jednaka ili veća od referentne cijene, slijedom čega zavarava potrošače vezano uz postojanje samog sniženja.

"Pojedini utvrđeni prekršaji otklonjeni su tijekom inspekcijskog nadzora te sukladno tome isti se smatraju neprocesuiranim prekršajima, odnosno za te prekršaje tržišni inspektor nisu podnosili optužne prijedloge niti izdavali prekršajne naloge. Za sve ostale utvrđene prekršaje, uključujući osam prekršaja kojima je utvrđena nepoštena poslovna praksa poduzimaju se zakonom propisane prekršajne mjere", istaknuli su iz Državnog inspektorata.

Podsjećaju kako je prilikom provođenja posebnih oblika prodaje trgovac dužan istaknuti sniženu cijenu koju primjenjuje tijekom trajanja posebnog oblika prodaje i najnižu cijenu koju je primjenjivao za istu robu tijekom razdoblja od 30 dana prije provođenja posebnog oblika prodaje (referentna cijena), a isto se primjenjuje i na oglašavanje robe. Zimsko sezonsko sniženje započinje 27. prosinca, a propisano je da može trajati najdulje 60 dana.

