Inspektori utvrdili bespravnu nadogradnju vile? Budimir: Obitelj će postupiti po uputi...

Inspektori građevinske inspekcije prilično su ekspresno obavili nadzor nad dogradnjom vile Pokora u vlasništvu obitelji HDZ-ova šefa Hrvatskih cesta Ivice Budimira koji je ujedno i potpredsjednik splitskog HDZ-a. U ponedjeljak je objavljena informacija, u utorak su najavili izlazak na teren, a sada su nam potvrdili da je očevid izvršen. U ovom trenutku Državni inspektorat nije mogao davati nikakve dodatne informacije o utvrđenom, a sada Budimiri imaju rok za očitovanje.

Međutim, po dosadašnjoj praksi, ako je potrebno očitovanje, to znači da su nepravilnosti, odnosno bespravna gradnja i utvrđeni. Jer se inače investitori ne bi imali o čemu očitovati. Vila koja je bila u vlasništvu Budimirove supruge, a i on ju je iznajmljivao sada glasi na njihovo troje djece. Prepisana je u rujnu prošle godine, prije nego je Budimir postao šef Hrvatskih cesta i prvi puta morao podnijeti imovinsku karticu. Jednako kao što je Budimir i svoj stan od 135 kvadrata na splitskim Firulama u zgradi koju je bespravno izgradio njegov otac, također prepisao u jednakim omjerima na troje djece.

Vila Pokora je pored Omiša, a novinarima Slobodne Dalmacije je županija koja izdaje dozvole ovaj tjedan odgovorila da je nekretnina bila izgrađena 60-ih godina i da je legalizirana u obimu prizemlja, kata i dva mala pomoćna objekta. Vila danas ima tri etaže, dvije novoizgrađene prostrane garaže i bazen, a za to je odgovor bio da nisu izdane nikakve dozvole. Budimir se branio da ne zna kada je i je li vila nadograđena, a izjavio je: "Moj objekt nije moj", pravdajući se da je vlasnik bio punac, pa supruga, pa sada djeca.

Ivicu Budimira smo pitali što su inspektori utvrdili, kako će se očitovati njegova obitelj, te ako nisu utvrđene nikakve nepravilnosti, zamolili za komentar. Nije odgovorio da nisu utvrđene nepravilnosti.

- Postupak je u tijeku. Nadzor građevinske inspekcije je izvršen na terenu, saslušanja će biti obavljena, a po pravomoćnosti rješenja, ukoliko budu utvrđene nepravilnosti, članovi moje obitelji će postupiti po uputi inspekcije - odgovorio nam je Ivica Budimir.

Rješenje će biti napisano tek nakon njihova očitovanja, a kada im bude dostavljeno, onda teku rokovi za pravomoćnost. U svakom slučaju, postat će pravomoćno ubrzo, pa će i javno i službeno biti poznato što je utvrđeno. Također, vidjet će se hoće li obitelj pokrenuti upravni spor protiv njega.

Inspekcijski nalaz vuče sa sobom i eventualni kazneni postupak ako je građeno u zaštićenom području. Telegramu je ovaj tjedan potvrđeno da je "formiran spis", što je prvi korak u tom postupku u kojem će se ispitati ima li elemenata kaznenog djela.

Ali tu nije kraj problemima HDZ-ova dužnosnika kojeg je prošli mjesec Vlada imenovala za šefa Hrvatskih cesta nakon što je njegov prethodnik, HDZ-ov Josip Škorić uhićen i tereti se za korupciju i namještanje poslova u tom državnoj tvrtki. Budimir je imenovan na šest mjeseci, kao privremeno rješenje, ali je pitanje hoće li ostati do kraja na toj funkciji ako se potvrdi bespravna gradnja. Jer idu lokalni izbori.

Za 24sata je potvrđeno da u splitskom HDZ-u postoji velika ljutnja na Budimira zbog ovog slučaja. Smatraju da im je time nanio štetu i to u trenutku kada je nezavisna protukandidatkinja za župana Ivana Ninčević Lesandrić već bila uzdrmana jer je Inspektorat naredio uklanjanje bespravne vile njezina supruga.

- Predsjednik Tomislav Šuta je razgovarao s Budimirom i objasnio mu je da se radi politička štetu i da bi bilo najbolje da se povuče s mjesta potpredsjednika splitskog HDZ-a - kaže nam sugovornik iz splitske gradske organizacije što se događalo ovaj tjedan.

Međutim, ako Budimir to ne učini, ne može biti smijenjen jer je biran po principu "jedan član, jedan glas" i ne može niti lokalno niti nacionalno vodstvo stranke provesti smjenu. Može ga samo zamoliti da sam odstupi i da on to sam učini, za razliku od uprave Hrvatskih cesta gdje ga Vlada može razriješiti. Sljedeći tjedan će vjerojatno biti poznat epilog.