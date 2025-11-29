Liječnici su danas potvrdili da je časna sestra lakše ozlijeđena
RANJENA OŠTRIM PREDMETOM
Intenzivno se provjerava napad na časnu u Zagrebu: Policija nema dokaze o napadu?

Zagrebačka policija provodi intenzivnu istragu nakon što je u Klinička bolnica Sestre milosrdnice u petak stigla časna sestra ozlijeđena oštrim predmetom.
- Bolnica je oko 14:45 obavijestila službenike da je u Hitnu primljena žena s ranom u predjelu abdomena. Policija je odmah izašla na teren i pokrenula hitne mjere kako bi utvrdila što se točno dogodilo - priopćila je policija.
Kako neslužbeno doznaje Index, policijski istražitelji razmatraju dvije teze - jednu o napadu i drugu o samoozljeđivanju. Ni za jedno ni za drugo zasad nema dokaza.
Uz to, Index piše da policija provjerava i utemeljenost izjava časne sestre.
