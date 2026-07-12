Interpol: Kripto novčanik mladića (20) obradio 122 mil. dolara u samo deset mjeseci

Kripto novčanik povezan s 20-godišnjim osumnjičenikom obradio je više od 122,5 milijuna dolara u samo deset mjeseci, objavio je Interpol. Slučaj s Tajlanda, gdje su uhićene dvije osobe, dio je goleme međunarodne akcije koja razotkriva kako kriminalci koriste vrlo sofisticirane metode za pranje novca stečenog internetskim ljubavnim prevarama.

Ovaj slučaj tek je djelić operacije "Prva svjetlost 2026.", koordinirane akcije u 97 zemalja. Rezultati četveromjesečne operacije su 5811 uhićenja, presretanje 293 milijuna dolara nezakonite imovine te identifikacija više od 142.000 žrtava. Blokirano je i preko 31.000 bankovnih računa te zamrznuta imovina koristeći Interpolov mehanizam I-GRIP za zaustavljanje sumnjivih financijskih tokova.

Kako funkcionira "klanje svinja" u kripto svijetu

Prevare iz kojih potječe oprani novac poznate su kao "pig butchering" (klanje svinja). Kriminalci tjednima ili mjesecima grade lažni odnos sa žrtvom kako bi stekli povjerenje, a zatim je nagovaraju na ulaganje u lažne kripto platforme. Jednom kada žrtva uplati novac, on nestaje u labirintu blockchain transakcija, postajući gotovo nemoguć za praćenje.

​- Kriminalni sindikati iskorištavaju ljudsku psihologiju kako bi manipulirali svojim metama - izjavio je Tomonobu Kaya, voditelj Interpolovog centra za financijski kriminal i borbu protiv korupcije.

Ključna tehnika koju su prevaranti na Tajlandu koristili jest "cross-chain token swap", premještanje sredstava između različitih blockchain mreža. Novac ukraden u Bitcoinu može se brzo pretvoriti u Ethereum, a potom u treću kriptovalutu na drugoj mreži. Svaka takva transakcija stvara novi tehnički i pravni izazov za istražitelje, koji moraju prikupljati podatke s različitih evidencija. Ovaj proces fragmentira trag novca do te mjere da ga je iznimno teško pratiti prije dolaska na mjenjačnicu.

Stručnjaci upozoravaju da ovakve sheme cvjetaju zbog regulatornih "sivih zona". Mnoge decentralizirane mjenjačnice i servisi za "miješanje" kriptovaluta rade bez obavezne provjere identiteta korisnika (KYC), što kriminalcima omogućuje da slobodno djeluju i prikriju porijeklo novca.

