Ipak nema poskupljenja plina i ogrjeva još godinu dana! Ostaje niži PDV: Štitimo standard...

Snižena stopa od 5 posto na plin, grijanje iz toplinskih stanica, pelete i sječku je uvedena 1.4. 2022. u vrijeme početka rata u Ukrajini kada je sve otišlo u nebo. Dotad se plaćalo 25 posto. Konkretno, na 100 eura troška, bilo je 25 eura PDV(125 eura ukupni trošak). A sa sniženom stopom je 5 eura PDV(105 eura ukupni račun).

Izmjena Zakona o porezu na dodanu vrijednost vezano za produljenje primjene snižene stope 5 posto za energente danas je predstavljena u Ministarstvu financija.

Vlada je produljivala tu primjenu iz godine u godnu, a produljuje se i ovaj put.

- U hrvatskom poreznom sustavu postoje tri stope PDV-a: opća ili standardna stopa te dvije snižene stope, od 5 posto i 13 posto. Stopa od 5 posto primjenjuje se, između ostalog, i na određene energente. Naš je prijedlog produljiti primjenu te snižene stope.Zašto to predlažemo? Zato što se ova mjera dosad pokazala učinkovitom. Njezin je cilj održati stabilnost cijena, ublažiti inflatorne pritiske te zaštititi standard građana i poslovanje poduzetnika. Dosadašnja primjena dala je dobre rezultate i smatramo da je opravdano nastaviti s tom mjerom - rekla je državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić Lugarić na konferenciji za medije.

Foto: marta divjak

Snižena stopa PDV-a od 5 posto primjenjuje se na isporuku prirodnog plina i grijanja iz toplinskih stanica, uključujući pripadajuće naknade i isporuku ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke.

- Mjera je do sada već tri puta produljena i trenutačno vrijedi do 31. ožujka 2026. godine. Predlažemo njezino produljenje za još godinu dana.U slučaju da se mjera ne produlji, od 1. travnja 2026. godine stopa PDV-a porasla bi na 13 %, što bi izravno utjecalo na rast cijena energenata, a posljedično i na standard građana te troškove poslovanja poduzetnika. Naš je cilj spriječiti takav rast cijena i dodatne inflatorne pritiske - objašnjava Rogić Lugarić te dodaje kako je ova mjera odabrana upravo u segmentu energenata jer se njezin učinak može jasno i precizno izračunati. Utjecaj snižene stope PDV-a na konačnu cijenu transparentan je i mjerljiv, što omogućuje praćenje njezine učinkovitosti.

- Procijenjeni fiskalni učinak produljenja mjere iznosi 47 milijuna eura manje prihoda za državni proračun. Od toga se 35 milijuna eura odnosi na razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2026., a dodatnih 12 milijuna eura na preostalo razdoblje primjene mjere. Iako je riječ o smanjenju proračunskih prihoda, smatramo da je ova mjera opravdana jer doprinosi stabilnosti cijena energenata, štiti standard građana i ublažava moguće inflatorne pritiske - rekla je na kraju konferencije Rogić Lugarić.

- Obuhvat mjere odnosi se na sniženu stopu PDV-a od 5%, koja se primjenjuje na isporuke prirodnog plina i grijanja iz toplinskih stanica, uključujući pripadajuće naknade, kao i na ogrjevno drvo, pelete, brikete i sječku. Mjera je, uz prethodna produženja, na snazi do 31. ožujka 2026. godine. Pokazala se učinkovitom te se predlaže njezino produženje do 31. ožujka 2027. godine. U slučaju da ne dođe do produženja, od 1. travnja 2026. stopa PDV-a porasla bi na 13 posto.