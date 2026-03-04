Irački Kurdi napali Iran

Tisuće iračkih kurdskih boraca pokrenule su kopnenu ofenzivu u Iran, izjavio je američki dužnosnik za Fox News. Ranije u srijedu, ministar rata Pete Hegseth rekao je da američka vojska ne naoružava pobunu unutar Irana, iako je naznačio da bi drugi dijelovi američke vlade potencijalno mogli biti uključeni.

U Bijeloj kući, glasnogovornica Karoline Leavitt odbacila je izvještaje da je Trumpova administracija pristala na naoružavanje kurdskih snaga.

- Mogu komentirati činjenicu da je predsjednik imao mnoge pozive s partnerima, saveznicima i liderima u regiji, na Bliskom istoku. Razgovarao je s kurdskim vođama u vezi s našom bazom u sjevernom Iraku. Ali svaki izvještaj koji sugerira da je predsjednik pristao na takav plan je potpuno netočan i ne bi trebao biti objavljen - rekla je Leavitt.

Kurdske oružane skupine imaju tisuće boraca koji djeluju duž granice Iraka i Irana, uglavnom na teritoriju iračkog Kurdistana, i predstavljaju jednu od najznačajnijih naoružanih oporbenih grupa usmjerenih protiv režima u Teheranu.

Neke od tih skupina (kao što su Stranka za slobodan život Kurdistana – PJAK i druge iransko‐kurdske frakcije) u više su navrata od početka rata objavili javne izjave u kojima nagovještavaju neposredne akcije te pozivaju iranske vojne snage da pređu na njihovu stranu ili se pobune protiv režima.

Iranska revolucionarna garda je izvršila napade, uključujući udare dronovima i raketama, na baze i položaje kurdskih skupina u području iračkog Kurdistana, optužujući ih za povezanost s protivnicima iranskog režima.