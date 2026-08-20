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BUGARSKA NA METI

Iran će gađati američke baze na Balkanu ako Trump proširi rat

Piše Filip Sulimanec,
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Iran će gađati američke baze na Balkanu ako Trump proširi rat
Foto: IDF
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Kao potencijalna meta spominje se i Cipar, gdje je britanska baza u ožujku pogođena dronom.

Iran razmatra mogućnost napada na američke vojne ciljeve u Europi ako Donald Trump proširi rat, objavio je Financial Times pozivajući se na izvore bliske režimu u Teheranu.

Prema navodima lista, među mogućim metama su američka sredstva u jugoistočnoj Europi, uključujući Bugarsku, koja je prošlog mjeseca odobrila korištenje baze Bezmer za američke zrakoplove za dopunu gorivom.

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Kao potencijalna meta spominje se i Cipar, gdje je britanska baza u ožujku pogođena dronom. Izvori tvrde i da su iranske snage razmatrale napad na podmorske optičke kabele u Hormuškom tjesnacu u slučaju nove eskalacije.

U Teheranu, kako navode, raste uvjerenje da je nastavak rata pitanje vremena, dok su pregovori o ponovnom otvaranju tjesnaca u zastoju. Jedan od izvora navodi kako Iran neće postavljati granice svom odgovoru u slučaju američke agresije: „Ako SAD ode predaleko, Iran će se braniti po svaku cijenu, izaći izvan regije i pogoditi i Europu.“

Analitičari upozoravaju da Iran raspolaže projektilima srednjeg dometa koji bi mogli dosegnuti ciljeve u južnoj i jugoistočnoj Europi, no ističu da bi njihova učinkovitost i preciznost na tolikim udaljenostima bile ograničene.

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