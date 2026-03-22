RAT NA BLISKOM ISTOKU

Iran: Hormuški tjesnac otvoren je za sve osim za neprijatelje

Piše HINA,
Prijetnja iranskim napadima tijekom američko-izraelskog rata protiv Irana spriječila je većinu brodova da prođu kroz uski tjesnac

Hormuški tjesnac ostaje otvoren za sve brodove osim plovila povezanih s "iranskim neprijateljima", rekao je u nedjelju iranski predstavnik pri UN-ovoj pomorskoj agenciji, nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio da će ciljati iranske elektrane ne bude li plovni put "u potpunosti otvoren" u roku od 48 sati.

Imate 48 sati da otvorite Hormuz inače ću vam izbrisati sve elektrane!

Prijetnja iranskim napadima tijekom američko-izraelskog rata protiv Irana spriječila je većinu brodova da prođu kroz uski tjesnac, kanal kojim se prevozi oko petina globalnih zaliha nafte i ukapljenog prirodnog plina, prijeteći globalnim energetskim šokom.

Ali Musavi je rekao da je Teheran spreman surađivati ​​s Međunarodnom pomorskom organizacijom kako bi se poboljšala pomorska sigurnost i zaštitili pomorci u Zaljevu te je dodao da brodovi koji nisu povezani s "iranskim neprijateljima" mogu proći tjesnacem uz koordinaciju sigurnosnih dogovora s Teheranom.

Trump: Iran ima 48 sati, inače ću uništiti sve elektrane. Iran: Evo što ćemo napraviti...

Diplomacija ostaje prioritet Irana.

No "potpuni prekid agresije, kao i međusobno povjerenje su važniji", rekao je Mousavi, dodavši da su izraelski i američki napadi na Iran "uzrok trenutačne situacije u Hormuškom tjesnacu". 

