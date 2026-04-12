Iran: 'Hormuz je i dalje pod našom kontrolom...'

Zamjenik predsjednika iranskog parlamenta Haji Babaei izjavio je da je Hormuški tjesnac "potpuno" pod kontrolom Irana te da se prolaz mora plaćati u iranskoj valuti, rijalima, prenosi novinska agencija Mehr. Babaei je naglasio kako je plan za Hormuški tjesnac dobio jednoglasnu potporu 250 zastupnika, prenosi The Guardian.

- Prema odluci vodstva, ovaj strateški plovni put ni pod kojim uvjetima nije predmet pregovora - poručio je.

- Unatoč sankcijama, iranski izvoz nafte premašio je 1,6 milijuna barela, a danas je naftu naše zemlje praktički nemoguće sankcionirati. Iranski narod neće odstupiti od svojih zahtjeva ni za pedalj - rekao je.

Američki vojni dužnosnici u subotu su objavili da su njihove snage "počele stvarati uvjete za čišćenje mina u tjesnacu". Navodi se da dva razarača s navođenim projektilima američke mornarice provode operacije u tom području. Iran, koji je zatvorio tjesnac kao odgovor na američko-izraelski napad 28. veljače, demantirao je da su ta dva plovila prošla tim područjem.