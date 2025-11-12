Iran i Kuvajt ponovno pokreću suradnju: Novi dogovor o hrani

Iran i Kuvajt potpisali su sporazum o proširenju trgovine i ulaganja na sastanku koji je označio kraj 11-godišnje stanke u okupljanju izaslanstava, izvijestio je Tehran Times.

Iranski i kuvajtski trgovinski predstavnici sastali su se prošli puta u svibnju 2014. godine u Teheranu.

Aktualni sastanak održan je 4. i 5. studenog u Kuvajtu, a predsjedali su mu podtajnica u kuvajtskom ministarstvu trgovine i industrije Marwa Al-Juaidan i zamjenik iranskog ministra industrije, rudarstva i trgovine i čelnik TPO-a Mohammad Ali Dehghan Dehnavi, navodi Tehran Times.

Iran i Kuvajt potpisali su sporazume o trgovini i ulaganjima, sigurnosti hrane, industriji, carinjenju i prometu.

Kuvajtska dužnosnica rekla je da je fokus pregovora bio na sigurnosti hrane, dodajući da je cilj inicijative zajamčiti održivost lanca opskrbe prehrambenim proizvodima, prema priopćenju na internetskoj stranici iranskog veleposlanika u Kuvajtu Mohammada Totonchija.

Razgovori su po riječima Al-Juaidan obuhvatili i razvoj suradnje u trgovini, gospodarstvu, ulaganjima i prijevozu, stoji u priopćenju.

Sastanak predstavlja značajan korak u širenju trgovine Irana sa zemljama Perzijskog zaljeva, istaknuo je pak čelnik odjela Iranske organizacije za promociju trgovine za zapadnu Aziju Abdolamir Rabihavi, dodavši da je sličan okvir suradnje već uspostavljen s Omanom, Katarom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Blizina Kuvajta nudi Iranu velike logističke prednosti, naglasio je iranski dužnosnik, izdvojivši morske rute između luka Abadan, Khorramshahr i Kuvajta te kopnenu vezu preko Shalamcheha.

"S godišnjim uvozom od 38 milijardi dolara Kuvajt bi mogao biti obećavajuće tržište za iranske proizvode", zaključio je Rabihavi, prema izvješću iranskog lista.

Iran planira iduće godine u Kuvajtu održati sajam kako bi prikazao državne trgovinske kapacitete, a obje strane obećale su i jaču suradnju privatnog sektora kroz gospodarske komore i najavile pojačane napore na uklanjanju trgovinskih prepreka i proširenu bilateralnu razmjenu.

Sigurnost hrane kuvajtski je prioritet te bi se suradnja na tom području, na temelju nacrta memoranduma koji trenutno analizira iransko ministarstvo poljoprivrede, trebala usredotočiti na zajednička ulaganja, opskrbu osnovnom robom i na prijenos tehnologije, piše Tehran Times.

U industrijskom sektoru dvije su države odlučile uskladiti proizvodne standarde i proširiti suradnju u izvozu tehnologije i strojeva. Najavile su i provedbu važećih carinskih sporazuma i doradu dogovora o zaštiti ulaganja i izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Kuvajt će razmotriti tranzit iranske robe preko Iraka i pojačane izravne veze između luke Khorramshahr i luke Al-Ahmadi, dok je Iran pozvao na više izravnih letova, navodi Tehran Times.