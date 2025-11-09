Obavijesti

News

Komentari 0
SASTANAK S NETANYAHUOM

Trumpov zet Kushner stigao u Izrael: Ima plan za kraj rata

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Trumpov zet Kushner stigao u Izrael: Ima plan za kraj rata
Foto: JEENAH MOON/REUTERS

Utjecajni zet Donalda Trumpa, Jared Kushner, posjetio je Izrael kako bi s premijerom Benjaminom Netanyahuom raspravio provedbu američkog plana za završetak sukoba u Gazi i predaju talaca.

Utjecajni zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner, u nedjelju je stigao u Izrael kako bi razgovarao s premijerom Benjaminom Netanyahuom o provedbi američkog plana za kraj rata u Gazi, rekao je izvor upoznat s problematikom. 

Kushner bi se s Netanyahuom trebao sastati u ponedjeljak, rekao je izvor, govoreći pod uvjetom anonimnosti jer sastanak nije službeno najavljen. Bijela kuća i Netanyahuov ured nisu zasad odgovorili na zahtjev za komentarom.

PLAN ZA MIR Izrael poručio: Turska vojska neće biti dio međunarodnih snaga koje će preuzeti Gazu
Izrael poručio: Turska vojska neće biti dio međunarodnih snaga koje će preuzeti Gazu
NAKON VIŠE OD DESETLJEĆA Hamas predao Izraelu tijelo vojnika ubijenog u Gazi 2014.
Hamas predao Izraelu tijelo vojnika ubijenog u Gazi 2014.

Trump je u rujnu najavio plan u 20 točaka za okončanje dvogodišnjeg rata na palestinskom teritoriju, počevši s prekidom vatre, što je stupilo na snagu 10. listopada i predajom talaca iz Gaze.

Militantna skupina pustila je 20 živućih talaca, kao i predala ostatke 24 taoca od 10. listopada. U Gazi se nalaze ostaci četiri preminula taoca.

ODBACILI OPTUŽBE Turska izdala nalog za uhićenje Netanyahua i još 36 izraelskih dužnosnika zbog genocida
Turska izdala nalog za uhićenje Netanyahua i još 36 izraelskih dužnosnika zbog genocida
PREKID VATRE Hamas vratio Izraelu tijela talaca: Izraelsko-argentinski talac Lior Rudaeff identificiran
Hamas vratio Izraelu tijela talaca: Izraelsko-argentinski talac Lior Rudaeff identificiran

Prema sljedećoj fazi multinacionalne snage trebale bi postupno preuzeti sigurnost unutar Gaze od izraelske vojske.

Glasnogovornik izraelske vojske rekao je ranije u nedjelju da neće biti "turskih vojnika" u Gazi u sklopu međunarodnih snaga.

NEMA MIRA Libanon: U novim napadima Izraela ubijeno dvoje ljudi, sedmero je ozlijeđeno
Libanon: U novim napadima Izraela ubijeno dvoje ljudi, sedmero je ozlijeđeno
OPSADNO STANJE FOTO Opsada u Sarajevu zbog utakmice izraelske momčadi u Euroligi. Najavljen i prosvjed
FOTO Opsada u Sarajevu zbog utakmice izraelske momčadi u Euroligi. Najavljen i prosvjed

Kad je upitan zašto se Izrael protivi turskim snagama u Gazi, američki veleposlanik u Turskoj, Tom Barrack, rekao je na sigurnosnoj konferenciji u Manami ranije ovaj mjesec da će Turska sudjelovati.

Potpredsjednik JD Vance rekao je prošli mjesec da će Ankara odigrati "konstruktivnu ulogu", no da Washington neće siliti Izrael po pitanju stranih vojnika "na njihovu tlu".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sjećate se ZG taksi firme koja je 1 km naplatila 1500 €? Imamo novi račun: 'Pa avion je jeftiniji'
OD GLAVNOG DO AUTOBUSNOG

Sjećate se ZG taksi firme koja je 1 km naplatila 1500 €? Imamo novi račun: 'Pa avion je jeftiniji'

Hrvatica koja živi u Austriji došla je u posjet Hrvatskoj i neugodno se iznenadila. Sjela je u taksi na Glavnom kolodvoru. I požalila
U Zagrebu napali muškarca i ženu! Nju su teško ozlijedili
DRAMA U PIEROTTIJEVOJ

U Zagrebu napali muškarca i ženu! Nju su teško ozlijedili

Napadnuta žena i muškarac su vozilom hitne medicinske pomoći prevezeni u Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Matanićev 'mecena' u Londonu proglašen je prevarantom: 'Još nisam hrvatsko pravo izmijenio'
ZVONKO STOJEVIĆ

Matanićev 'mecena' u Londonu proglašen je prevarantom: 'Još nisam hrvatsko pravo izmijenio'

Stojević je od INA-e posudio 3 milijuna eura pa ostao bez hotela, uhićen je na aerodromu, a zbog složene prevare iz 2009., banke su uvele strože provjere. Njegova prevara je i u udžbenicima prava diljem svijeta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025