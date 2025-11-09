Trumpov zet Kushner stigao u Izrael: Ima plan za kraj rata

Utjecajni zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner, u nedjelju je stigao u Izrael kako bi razgovarao s premijerom Benjaminom Netanyahuom o provedbi američkog plana za kraj rata u Gazi, rekao je izvor upoznat s problematikom.

Kushner bi se s Netanyahuom trebao sastati u ponedjeljak, rekao je izvor, govoreći pod uvjetom anonimnosti jer sastanak nije službeno najavljen. Bijela kuća i Netanyahuov ured nisu zasad odgovorili na zahtjev za komentarom.

Trump je u rujnu najavio plan u 20 točaka za okončanje dvogodišnjeg rata na palestinskom teritoriju, počevši s prekidom vatre, što je stupilo na snagu 10. listopada i predajom talaca iz Gaze.

Militantna skupina pustila je 20 živućih talaca, kao i predala ostatke 24 taoca od 10. listopada. U Gazi se nalaze ostaci četiri preminula taoca.

Prema sljedećoj fazi multinacionalne snage trebale bi postupno preuzeti sigurnost unutar Gaze od izraelske vojske.

Glasnogovornik izraelske vojske rekao je ranije u nedjelju da neće biti "turskih vojnika" u Gazi u sklopu međunarodnih snaga.

Kad je upitan zašto se Izrael protivi turskim snagama u Gazi, američki veleposlanik u Turskoj, Tom Barrack, rekao je na sigurnosnoj konferenciji u Manami ranije ovaj mjesec da će Turska sudjelovati.

Potpredsjednik JD Vance rekao je prošli mjesec da će Ankara odigrati "konstruktivnu ulogu", no da Washington neće siliti Izrael po pitanju stranih vojnika "na njihovu tlu".