POTVRDIO DUŽNOSNIK

Turci traže siguran prolaz za 200 zarobljenih civila u Gazi

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: DAWOUD ABU ALKAS

Turska je uspješno posredovala u vraćanju posmrtnih ostataka Hadara Goldina u Izrael nakon 11 godina poslije "intenzivnih napora koji pokazuju jasnu Hamasovu posvećenost prekidu vatre"

Turska pokušava osigurati siguran prolaz za oko 200 civila zarobljenih u tunelima u Gazi, nakon što je omogućila vraćanje posmrtnih ostataka izraelskoga vojnika koji je ondje poginuo prije više od deset godina, rekao je viši turski dužnosnik.

Hamas je prije toga priopćio da se borci koji su se ukopali na području Rafaha, koji je pod izraelskim nadzorom, neće predati Izraelu te je pozvao posrednike da pronađu rješenje krize koja bi mogla ugroziti jednomjesečni prekid vatre.

Izrael je, s druge strane, potvrdio da je primio posmrtne ostatke Hadara Golina, vojnika koji je poginuo u zasjedi u Gazi tijekom rata 2014. godine.

SASTANAK S NETANYAHUOM Trumpov zet Kushner stigao u Izrael: Ima plan za kraj rata
Trumpov zet Kushner stigao u Izrael: Ima plan za kraj rata

"Istodobno nastojimo osigurati siguran prolaz za oko 200 civila iz Gaze koji su trenutačno zarobljeni u tunelima", rekao je dužnosnik Reutersu.

Turska je prošloga mjeseca bila potpisnica sporazuma o prekidu vatre između Izraela i Hamasa, koji je podupro američki predsjednik Donald Trump.

