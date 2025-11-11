Obavijesti

Sport

Komentari 2
STRAŠNE SCENE

Tragedija zasjenila veliko finale u tenisu: Došli gledati najbolje na svijetu i šokantno preminuli

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Tragedija zasjenila veliko finale u tenisu: Došli gledati najbolje na svijetu i šokantno preminuli
Foto: Giorgio Maiozzi/IPA Sport / ipa-

Torino umjesto sportskog spektakla doživio tragediju! Na ATP Finalu umrla dva gledatelja u razmaku od nekoliko sati. Prvi je preminuo u fan zoni, drugi na tribinama tijekom meča

Torino, grad koji je s ponosom ugostio završnicu teniske sezone, u ponedjeljak je postao poprište nezapamćene tragedije. Umjesto slavlja vrhunskog sporta i majstorija najboljih svjetskih tenisača, prestižni ATP Finale obilježila je smrt dvojice starijih gledatelja u dva odvojena i nepovezana incidenta.

Dva života, ona 70-godišnjeg i 78-godišnjeg zaljubljenika u tenis, tragično su okončana uslijed iznenadnih zdravstvenih tegoba, bacivši tamnu sjenu na jedan od najiščekivanijih sportskih događaja godine i ostavivši cjelokupnu tenisku zajednicu u stanju šoka i nevjerice.

TENNIS - Internazionali di Tennis - Nitto ATP Finals 2025
Foto: Giorgio Maiozzi/IPA Sport / ipa-

Prvi tragični događaj zbio se već u jutarnjim satima, daleko od blještavila reflektora Inalpi Arene. U fan zoni, smještenoj na živahnom trgu Piazza d'Armi, mjestu gdje se okupljaju navijači kako bi podijelili strast prema tenisu, 70-godišnjem muškarcu je iznenada pozlilo. U atmosferi iščekivanja i uzbuđenja, veselje je u trenutku prekinuo medicinski hitan slučaj.

U PROSINCU Dogovoren 'rat spolova!' Prva tenisačica svijeta igrat će protiv bivšeg finalista Wimbledona
Dogovoren 'rat spolova!' Prva tenisačica svijeta igrat će protiv bivšeg finalista Wimbledona

Prema izvješćima talijanskih medija, hitne službe, koje su bile u pripravnosti oko kompleksa, reagirale su u najkraćem mogućem roku. Nesretni muškarac hitno je prevezen u obližnju bolnicu Molinette, poznatu kao jednu od vodećih medicinskih ustanova u regiji.

BILLE JEAN KING KUP Vekić otkazala nastup, Hrvatska oslabljena u Varaždinu...
Vekić otkazala nastup, Hrvatska oslabljena u Varaždinu...

Liječnički timovi uložili su maksimalne napore kako bi ga reanimirali i stabilizirali njegovo stanje. Nažalost, unatoč njihovoj borbi, ubrzo nakon prijema u bolnicu, proglašena je smrt. Vijest o ovom događaju brzo se proširila, no nitko nije mogao ni slutiti da će se sličan scenarij ponoviti samo nekoliko sati kasnije.

Šok na tribinama tijekom meča

Kako je dan odmicao, pažnja se prebacila na teniske terene gdje su se odvijali napeti dvoboji. Tijekom meča između Amerikanca Taylora Fritza i domaćeg miljenika Lorenza Musettija, dok su tisuće gledatelja sjedile na rubu svojih sjedala prateći svaki poen, dogodila se druga tragedija. Na tribinama Inalpi Arene, 78-godišnjem gledatelju je pozlilo.

TENNIS - Internazionali di Tennis - Nitto ATP Finals 2025 - Musetti vs Fritz
Foto: Claudio Benedetto/IPA Sport / ip

Očevici navode kako je medicinsko osoblje, stacionirano unutar same arene, promptno reagiralo. U tišini koja je zavladala dijelom tribina, liječnici su pružili prvu pomoć i uspjeli stabilizirati muškarca dovoljno za hitan transport.

Kao i u prvom slučaju, prevezen je u istu bolnicu, Molinette. Međutim, nada da će se uspjeti oporaviti ubrzo je ugašena. Nedugo nakon dolaska u bolnicu, i on je, nažalost, preminuo. Meč je nastavljen, no vijest o drugom smrtnom slučaju proširila se arenom poput tihog vala tuge, potpuno promijenivši atmosferu sportskog natjecanja.

SLAVIO U GRČKOJ Đoković za povijest! Osvojio čak 101. titulu u karijeri i srušio još jedan rekord Rogera Federera
Đoković za povijest! Osvojio čak 101. titulu u karijeri i srušio još jedan rekord Rogera Federera

Talijanski mediji, uključujući i ugledni sportski dnevnik La Gazzetta Dello Sport, izvijestili su da su oba muškarca preminula uslijed iznenadnih zdravstvenih problema, a neslužbeni, ali pouzdani izvori navode kako je u oba slučaja riječ o teškim srčanim udarima. Organizatori turnira, kao i vodstvo ATP Toura, našli su se u iznimno teškoj situaciji. Iako su medicinske službe djelovale besprijekorno, činjenica da su se dva smrtna slučaja dogodila istog dana na istom događaju stvorila je atmosferu duboke tuge.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Dončićevi limeni ljubimci: Džip za apokalipsu, Porsche za svaku prigodu, ima i Zastavu!
OBOŽAVA SKUPE AUTOMOBILE

FOTO Dončićevi limeni ljubimci: Džip za apokalipsu, Porsche za svaku prigodu, ima i Zastavu!

Luka Dončić je od NBA karijere zaradio preko 400 milijuna dolara, a dio bogatstva potrošio je na impresivnu kolekciju automobila. Može se pohvaliti Ferrarijem, čak tri Porschea, Lamborghinijem i Audijem, ali i Zastavom 750! Na ulicama Ljubljane predstavio je novog ljubimca, provozao se u Rimčevoj Neveri
Kovačević ipak ostaje trener! Igrači i trener su svjesni svega, a i Boban mora shvatiti greške!
STIGAO JE BIJELI DIM

Kovačević ipak ostaje trener! Igrači i trener su svjesni svega, a i Boban mora shvatiti greške!

Mario Kovačević mora postati oštriji prema igračima. Neki pojedinci često kasne na treninge, a Beljo i Villar su se ispričali pred svlačionicom zbog iskazanog nezadovoljstva u zadnje vrijeme...
Dinamo je potrošio 17 milijuna eura, a pojačanja su? Nositelji igre su na startu bili treći izbor
I IGRAČI SU KRIVI

Dinamo je potrošio 17 milijuna eura, a pojačanja su? Nositelji igre su na startu bili treći izbor

Hoxha (27) trebao je biti treći izbor na krilu, kao i Bakrar (24) u napadu, a danas su udarne igle. Najveće pojačanje je ozlijeđeno i stiglo je iz Istre 1961. Igrači se trebaju dokazati, pa na kraju krajeva, prodaju se na terenu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025