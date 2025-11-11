Tragedija zasjenila veliko finale u tenisu: Došli gledati najbolje na svijetu i šokantno preminuli

Torino, grad koji je s ponosom ugostio završnicu teniske sezone, u ponedjeljak je postao poprište nezapamćene tragedije. Umjesto slavlja vrhunskog sporta i majstorija najboljih svjetskih tenisača, prestižni ATP Finale obilježila je smrt dvojice starijih gledatelja u dva odvojena i nepovezana incidenta.

Dva života, ona 70-godišnjeg i 78-godišnjeg zaljubljenika u tenis, tragično su okončana uslijed iznenadnih zdravstvenih tegoba, bacivši tamnu sjenu na jedan od najiščekivanijih sportskih događaja godine i ostavivši cjelokupnu tenisku zajednicu u stanju šoka i nevjerice.

Foto: Giorgio Maiozzi/IPA Sport / ipa-

Prvi tragični događaj zbio se već u jutarnjim satima, daleko od blještavila reflektora Inalpi Arene. U fan zoni, smještenoj na živahnom trgu Piazza d'Armi, mjestu gdje se okupljaju navijači kako bi podijelili strast prema tenisu, 70-godišnjem muškarcu je iznenada pozlilo. U atmosferi iščekivanja i uzbuđenja, veselje je u trenutku prekinuo medicinski hitan slučaj.

Prema izvješćima talijanskih medija, hitne službe, koje su bile u pripravnosti oko kompleksa, reagirale su u najkraćem mogućem roku. Nesretni muškarac hitno je prevezen u obližnju bolnicu Molinette, poznatu kao jednu od vodećih medicinskih ustanova u regiji.

Liječnički timovi uložili su maksimalne napore kako bi ga reanimirali i stabilizirali njegovo stanje. Nažalost, unatoč njihovoj borbi, ubrzo nakon prijema u bolnicu, proglašena je smrt. Vijest o ovom događaju brzo se proširila, no nitko nije mogao ni slutiti da će se sličan scenarij ponoviti samo nekoliko sati kasnije.

Šok na tribinama tijekom meča

Kako je dan odmicao, pažnja se prebacila na teniske terene gdje su se odvijali napeti dvoboji. Tijekom meča između Amerikanca Taylora Fritza i domaćeg miljenika Lorenza Musettija, dok su tisuće gledatelja sjedile na rubu svojih sjedala prateći svaki poen, dogodila se druga tragedija. Na tribinama Inalpi Arene, 78-godišnjem gledatelju je pozlilo.

Foto: Claudio Benedetto/IPA Sport / ip

Očevici navode kako je medicinsko osoblje, stacionirano unutar same arene, promptno reagiralo. U tišini koja je zavladala dijelom tribina, liječnici su pružili prvu pomoć i uspjeli stabilizirati muškarca dovoljno za hitan transport.

Kao i u prvom slučaju, prevezen je u istu bolnicu, Molinette. Međutim, nada da će se uspjeti oporaviti ubrzo je ugašena. Nedugo nakon dolaska u bolnicu, i on je, nažalost, preminuo. Meč je nastavljen, no vijest o drugom smrtnom slučaju proširila se arenom poput tihog vala tuge, potpuno promijenivši atmosferu sportskog natjecanja.

Talijanski mediji, uključujući i ugledni sportski dnevnik La Gazzetta Dello Sport, izvijestili su da su oba muškarca preminula uslijed iznenadnih zdravstvenih problema, a neslužbeni, ali pouzdani izvori navode kako je u oba slučaja riječ o teškim srčanim udarima. Organizatori turnira, kao i vodstvo ATP Toura, našli su se u iznimno teškoj situaciji. Iako su medicinske službe djelovale besprijekorno, činjenica da su se dva smrtna slučaja dogodila istog dana na istom događaju stvorila je atmosferu duboke tuge.