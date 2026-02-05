Obavijesti

otpuštanje 50.000 službenika

Nova pravila u Washingtonu: Lakši otkazi za one koji stoje na putu Trumpovim politikama

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: LAURENT GILLIERON

Dužnosnici OPM-a rekli su da je pravilo dijelom usmjereno na "discipliniranje" saveznih službenika koji stoje na putu Trumpovim politikama, izvijestio je WSJ

Admiral

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa poduzima korake kako bi olakšala potencijalno otpuštanje karijernih dužnosnika na visokim vladinim pozicijama, u potezu koji bi mogao utjecati na oko 50.000 saveznih službenika, izvijestio je u četvrtak Wall Street Journal, pozivajući se na osobe upućene u to pitanje. 

Američki Ured za upravljanje osobljem (OPM) trebao bi u četvrtak donijeti odluku o kategoriji visokorangiranih karijernih zaposlenika uključenih u provođenje administrativnih politika. Zaposlenici u toj kategoriji bili bi izuzeti od dugogodišnje zaštite koja otežava otpuštanje saveznih službenika, piše Wall Street Journal. 

Reuters nije mogao odmah potvrditi izvješće. Bijela kuća i američki Ured za upravljanje osobljem nisu zasad odgovorili na upite Reutersa.

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa poduzela je prošle godine agresivne korake kako bi smanjila ukupnu federalnu radnu snagu.

Dužnosnici OPM-a rekli su da je pravilo dijelom usmjereno na "discipliniranje" saveznih službenika koji stoje na putu Trumpovim politikama, izvijestio je WSJ.

Dodaje da se nova kategorija odnosi na više pozicije koje su po svojoj prirodi povezane s određivanjem, kreiranjem ili zagovaranjem politika.

Savezna vlada dugo se smatrala stabilnim poslodavcem, s osobljem koje obično odradi desetljeća u američkim agencijama. Trump i njegov tim pokušali su to promijeniti na početku drugog predsjedničkog mandata, tvrdeći da je savezna vlada napuhana i neučinkovita.

"Ovaj napor osigurava da novac poreznih obveznika podržava radnu snagu koja pruža učinkovite i visokokvalitetne usluge", rekao je direktor OPM-a Scott Kupor Reutersu u siječnju.

