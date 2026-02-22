Iran i SAD u četvrtak nastavljaju novu rundu pregovora u Ženevi

Američki predsjednik Donald Trump upozorio je u četvrtak da će se "dogoditi jako loše stvari" ako se ne dogovori sporazum koji će razriješiti dugogodišnji prijepor po pitanju iranskog nuklearnog programa.

"Zadovoljstvo mi je potvrditi da bi se američko-iranski pregovori trebali održati u Ženevi ovaj četvrtak, s pozitivnom inicijativom da se napravi korak dalje prema postizanju sporazuma", rekao je omanski ministar vanjskih poslova, koji je posrednik neizravnih pregovora između Washingtona i Teherana.

Iranski predsjednik Masud Mezeškian izrazio je oprezni optimizam u nedjelju u objavi na X-u, rekavši da su nedavni pregovori "proizveli ohrabrujuće signale", dok je ukazao na spremnost Teherana za "bilo koji potencijalni scenarij."

Neizravni pregovori dosad nisu iznjedrili sporazum, prvenstveno zbog napetosti oko američkog zahtjeva da se Iran odrekne obogaćenja uranija na svome tlu, što Washington vidi kao put prema nuklearnoj bombi. Iran je zanijekao da razvija takvo oružje.

SAD se pridružio Izraelu u gađanju iranskih nuklearnih postrojenja u lipnju prošle godine, učinkovito ograničivši iransko obogaćenje uranijem, dok je Trump rekao da su ključna nuklearna postrojenja "razorena".

No vjeruje se da Iran i dalje posjeduje zalihe ranije obogaćenog uranija, kojih se Washington želi riješiti.