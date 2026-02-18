Obavijesti

News

Komentari 2
Diplomacija pod pritiskom

Novi krug mirovnih pregovora u Ženevi: Ukrajina i Rusija za stolom, ali mira još nema

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Novi krug mirovnih pregovora u Ženevi: Ukrajina i Rusija za stolom, ali mira još nema
Foto: National Security and Defence Co

Ukrajinski i ruski pregovarači nastavljaju u srijedu u Ženevi treći krug mirovnih pregovora uz posredovanje SAD-a, premda ni jedna strana nije signalizirala da su bliže okončanju najsmrtonosnijeg sukoba u Europi od Drugoga svjetskog rata

Admiral

Razgovori su najnoviji diplomatski pokušaj zaustavljanja borbi u kojima su poginule stotine tisuća ljudi, milijuni prisiljeni na bijeg, a mnogi dijelovi istočne i južne Ukrajine razoreni.

Sjedinjene Države zalažu se za kraj gotovo četverogodišnjeg rata, ali nisu uspjele posredovati u postizanju kompromisa između Moskve i Kijeva o ključnom pitanju teritorija.

Dva prijašnja kruga pregovora između dviju strana u Abu Dabiju nisu donijela napredak.

oborili preko 170 letjelica Ukrajinski dronovi zasuli ruski Brjansk: 12 sati trajao napad, ljudi ostali bez struje i grijanja
Ukrajinski dronovi zasuli ruski Brjansk: 12 sati trajao napad, ljudi ostali bez struje i grijanja

Zadnji razgovori "bili su vrlo napeti", rekao je za AFP izvor blizak ruskom izaslanstvu.

"Trajali su šest sati. Sada su završeni", rekao je izvor koji je želio ostati anoniman.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u večernjem obraćanju da je spreman "brzo krenuti prema dostojnom sporazumu o okončanju rata", ali je doveo u pitanje je li Rusija ozbiljna u vezi s mirom.

NE PROVODE REFORME Schmidt: Ukrajina ubrzano ide k EU, a BiH stoji u mjestu
Schmidt: Ukrajina ubrzano ide k EU, a BiH stoji u mjestu

"Što oni žele?" dodao je, optužujući ih da daju prednost raketnim napadima nad „pravom diplomacijom“.

Rusija je pokrenula potpunu invaziju na Ukrajinu u veljači 2022., a sukob koji je uslijedio rezultirao je plimnim valom uništenja koji je ostavio cijele gradove u ruševinama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Napeti mirovni pregovori u Ženevi: Ukrajina i Rusija za stolom uz američki pritisak
JOŠ BEZ DOGOVORA

Napeti mirovni pregovori u Ženevi: Ukrajina i Rusija za stolom uz američki pritisak

Pregovori traju dok Trump poziva Kijev na brzi sporazum, a Rusija i dalje zahtijeva kontrolu dijela Donjecka
Novi žestoki ukrajinski napad: 'Uništili smo skladište moćnog sustava Iskander na Krimu!'
NIZ EKSPLOZIJA

Novi žestoki ukrajinski napad: 'Uništili smo skladište moćnog sustava Iskander na Krimu!'

Prema službenom priopćenju, napad na skladište u selu Pasične na privremeno okupiranom Krimu izveden je pomoću jurišnih dronova FP-2
FOTO Rusi uoči pregovora o miru zasuli Ukrajinu raketama i dronovima: Ubili su više civila...
NOVA NOĆ IZ HORORA

FOTO Rusi uoči pregovora o miru zasuli Ukrajinu raketama i dronovima: Ubili su više civila...

Rusija je izvela novi brutalan udar na Ukrajinu. Ukrajinske zračne snage priopćile su da je Rusija preko noći lansirala 396 dronova i 29 projektila, a da je Ukrajina oborila 25 projektila i 367 dronova. U priopćenju se navodi da su četiri balistička projektila i 18 dronova pogodili 13 različitih ciljeva diljem Ukrajine.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026