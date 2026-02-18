Novi krug mirovnih pregovora u Ženevi: Ukrajina i Rusija za stolom, ali mira još nema

Razgovori su najnoviji diplomatski pokušaj zaustavljanja borbi u kojima su poginule stotine tisuća ljudi, milijuni prisiljeni na bijeg, a mnogi dijelovi istočne i južne Ukrajine razoreni.

Sjedinjene Države zalažu se za kraj gotovo četverogodišnjeg rata, ali nisu uspjele posredovati u postizanju kompromisa između Moskve i Kijeva o ključnom pitanju teritorija.

Dva prijašnja kruga pregovora između dviju strana u Abu Dabiju nisu donijela napredak.

Zadnji razgovori "bili su vrlo napeti", rekao je za AFP izvor blizak ruskom izaslanstvu.

"Trajali su šest sati. Sada su završeni", rekao je izvor koji je želio ostati anoniman.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u večernjem obraćanju da je spreman "brzo krenuti prema dostojnom sporazumu o okončanju rata", ali je doveo u pitanje je li Rusija ozbiljna u vezi s mirom.

"Što oni žele?" dodao je, optužujući ih da daju prednost raketnim napadima nad „pravom diplomacijom“.

Rusija je pokrenula potpunu invaziju na Ukrajinu u veljači 2022., a sukob koji je uslijedio rezultirao je plimnim valom uništenja koji je ostavio cijele gradove u ruševinama.