Iran industriji olakšava poreze i obrtni kapital u vremenu rata

Iranska vlada podupire kompanije u ratnim vremenima moratorijem na plaćanje poreza i doprinosa, a traži i rješenje za pristup proizvođača obrtnom kapitalu, rekao je ministar industrije, rudarstva i trgovine Seyyed Mohammad Atabak, prema izvješću Tehran Timesa. Proizvodni pogoni trenutno rade u tri smjene, a vlada će industriji pružiti potrebnu podršku za provedbu direktive predsjednika Masouda Pezeshkiana o plaćanju poreza i doprinosa, rekao je ministar tijekom posjeta pogonima prehrambene industrije, citira list u nedjelju izvješće novinske agencije Mehr. 'Tajming" naplate poreza i doprinosa industriji zahtijeva razmatranje i suradnju, naglasio je ministar, dodavši da su vlasti usvojile potrebne direktive kako bi se zaštitila proizvodnja i proizvodni ciklus.

Tijekom posjeta nekoliko tvornica za proizvodnju hrane, Atabak je poručio da će država nastojati brže riješiti probleme u proizvodnji tijekom ratnog razdoblja.

Glavno je pitanje obrtni kapital kompanija, rekao je ministar, dodajući da je predsjednik Pezeshkian ponovo pozvao središnju banku i ministarstvo gospodarstva da riješe problem, navodi Tehran Times.

Prema izvješću novinske agencije Mehr, iranski potpredsjednik Mohammad-Reza Aref posjetio je u nedjelju ministarstvo industrije, rudarstva i trgovine i sastao se s ministrom Atabakom, istaknuvši u razgovoru važnost pojačane proizvodnje i opskrbe osnovnim dobrima.

Tijekom sastanka detaljno se upoznao s lancem opskrbe, od proizvodnje do distribucije esencijalnih dobara, načinom praćenja i inspekcije tržišta i distribucijskih centara, registracijom narudžbi, carinjenjem prioritetne robe te operativnim statusom poduzeća i proizvodnih jedinica.

Potpredsjednik je dao smjernice za podmirivanje osnovnih potreba građana, posebno u ratnim uvjetima, naznačivši istodobno vladinu podršku industriji i proizvođačima, navodi Tehran Times.