Iran ismijao Trumpov prijedlog: 'Pregovarate sami sa sobom'

Iranski vojni glasnogovornik ismijao je američke napore oko uspostave primirja, poručivši kako Amerikanci zapravo pregovaraju sami sa sobom. Njegova reakcija uslijedila je nedugo nakon što je administracija Donalda Trumpa poslala Iranu prijedlog primirja u 15 točaka, i to posredstvom Pakistana, piše Associated Press.

U unaprijed snimljenoj izjavi, emitiranoj na iranskoj državnoj televiziji, potpukovnik Ebrahim Zolfaghari ustvrdio je kako se strateška moć Sjedinjenih Država pretvorila u "strateški neuspjeh".

- Da ste doista globalna supersila kao što tvrdite, već biste se sami izvukli iz ovog kaosa. Ne pokušavajte svoj poraz prikazati kao sporazum. Vrijeme vaših praznih obećanja je završilo - poručio je Zolfaghari.

- Jesu li vaši unutarnji sukobi eskalirali do te mjere da pregovarate sami sa sobom? - upitao je.

- Naš je stav od prvog dana isti i takav će i ostati: netko poput nas nikada neće pristati na dogovor s nekim poput vas. Ni sada, ni ikada - zaključio je.