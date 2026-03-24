12 OZLIJEĐENIH

VIDEO Kaos u Izraelu: Kazetne bombe pogodile stambene zgrade, ljudi bježali u zaklon

Piše 24sata,
Foto: Ronen Zvulun

Nakon napada iz Irana i Libanona više lokacija pod udarom, hitne službe spašavale ljude iz razorenih zgrada

Više ljudi, među njima i djeca te starije osobe, završilo je u bolnicama nakon što su krhotine projektila pogodile središnji Izrael. U Bnei Braku ozlijeđeno je ukupno 12 osoba, uključujući šestero djece i dvije starije žene, nakon napada kazetnim streljivom iz Irana. Većina ozlijeđenih prošla je s lakšim ozljedama od gelera i eksplozija, dok je 23-godišnjak zadobio teže ozljede glave i trbuha te je hospitaliziran u srednje teškom stanju. Među spašenima je i 94-godišnjakinja koju su izvukli iz stana na vrhu zgrade pogođene izravnim udarom projektila.

Iranska kasetna municija pogodila je Bnei Brak, ranivši 12 Izraelaca, javljaju lokalni mediji
Hitne službe intervenirale su na više lokacija – tri mjesta udara u Bnei Braku, tri u Petah Tikvi te jedno u Rosh Ha’ayinu. U Petah Tikvi oštećeno je nekoliko zgrada, a tri osobe zatražile su pomoć zbog simptoma šoka, bez fizičkih ozljeda. U Rosh Ha’ayinu oštećena su vozila.

Ranije tijekom dana, na sjeveru Izraela, jedna žena u tridesetima poginula je u napadu raketama koje je ispalio Hezbollah iz Libanona. Dvije osobe lakše su ozlijeđene od krhotina stakla.

RASTE STRAH OD KOPNENE INVAZIJE Trump u Iran šalje elitnu vojnu jedinicu: 'Spremni su za napad bilo gdje u svijetu za 18 sati'
- U jarku uz cestu vidjeli smo ženu bez svijesti s teškim ozljedama od gelera i višestrukim traumama. Proveli smo pregled, ali nije pokazivala znakove života i morali smo proglasiti smrt na mjestu - rekao je bolničar Oren Ne’eman. Dodao je i da im je prišao mladić u dvadesetima s ozljedom glave od gelera, koji je ispričao da je tijekom sirene stao uz cestu kada je projektil pao u blizini. Pružena mu je pomoć i prevezen je u bolnicu s lakšim ozljedama.

U Safedu su, prema navodima izraelskih medija, još četiri osobe lakše ozlijeđene nakon pada krhotina projektila u utorak navečer.

