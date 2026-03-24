VIDEO Kaos u Izraelu: Kazetne bombe pogodile stambene zgrade, ljudi bježali u zaklon

Više ljudi, među njima i djeca te starije osobe, završilo je u bolnicama nakon što su krhotine projektila pogodile središnji Izrael. U Bnei Braku ozlijeđeno je ukupno 12 osoba, uključujući šestero djece i dvije starije žene, nakon napada kazetnim streljivom iz Irana. Većina ozlijeđenih prošla je s lakšim ozljedama od gelera i eksplozija, dok je 23-godišnjak zadobio teže ozljede glave i trbuha te je hospitaliziran u srednje teškom stanju. Među spašenima je i 94-godišnjakinja koju su izvukli iz stana na vrhu zgrade pogođene izravnim udarom projektila.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:52 Iranska kasetna municija pogodila je Bnei Brak, ranivši 12 Izraelaca, javljaju lokalni mediji | Video: 24sata/Reuters

Hitne službe intervenirale su na više lokacija – tri mjesta udara u Bnei Braku, tri u Petah Tikvi te jedno u Rosh Ha’ayinu. U Petah Tikvi oštećeno je nekoliko zgrada, a tri osobe zatražile su pomoć zbog simptoma šoka, bez fizičkih ozljeda. U Rosh Ha’ayinu oštećena su vozila.

Ranije tijekom dana, na sjeveru Izraela, jedna žena u tridesetima poginula je u napadu raketama koje je ispalio Hezbollah iz Libanona. Dvije osobe lakše su ozlijeđene od krhotina stakla.

- U jarku uz cestu vidjeli smo ženu bez svijesti s teškim ozljedama od gelera i višestrukim traumama. Proveli smo pregled, ali nije pokazivala znakove života i morali smo proglasiti smrt na mjestu - rekao je bolničar Oren Ne’eman. Dodao je i da im je prišao mladić u dvadesetima s ozljedom glave od gelera, koji je ispričao da je tijekom sirene stao uz cestu kada je projektil pao u blizini. Pružena mu je pomoć i prevezen je u bolnicu s lakšim ozljedama.

U Safedu su, prema navodima izraelskih medija, još četiri osobe lakše ozlijeđene nakon pada krhotina projektila u utorak navečer.