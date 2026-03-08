Obavijesti

NAKON SMRTI HAMENIJA

Iran izabrao novog vrhovnog vođu, ali identitet još kriju

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Skupština stručnjaka tvrdi da je nasljednik Ali Khamenei već odabran. Među mogućim kandidatima spominju se njegov sin Mojtaba Khamenei i Hassan Khomeini.

Admiral

Iran je u nedjelju objavio da je izabrao nasljednika vrhovnog vođe Alija Hameneija, koji je ubijen 28. veljače, prvog dana američko-izraelske ofenzive protiv Islamske Republike, ali njegovo ime još nije poznato. Skupština stručnjaka, tijelo zaduženo za biranje vrhovnog čelnika, nije otkrila ime nasljednika Alija Hameneija, koji je bio na vlasti od 1989. godine. Već tjedan dana među pretendentima kruži ime njegova sina Modžtabe Hameneija, kojeg se smatra jednim od najutjecajnijih ljudi u vlasti.

Za tu poziciju namijenjenju vjerskom dostojanstveniku spominje se i ime Hasana Homeinija, unuka utemeljitelja Islamske Republike, ajatolaha Ruholaha Homeinija.

NAKON BOMBARDIRANJA VIDEO Opasna crna kiša nad Teheranom: 'Ne izlazite van. Može izazvati opekline na koži'
VIDEO Opasna crna kiša nad Teheranom: 'Ne izlazite van. Može izazvati opekline na koži'

Izrael je proteklih dana već objavio da će novi vrhovni vođa biti "meta", a Donald Trump je u četvrtak u intervjuu za portal Axios dao do znanja da neće prihvatiti da Modžtaba Hamenei preuzme vodstvo.

Imenovanje dolazi u trenutku dok Iran i dalje potresaju intenzivni napadi, od Teherana do Isfahana.

