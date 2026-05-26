Iran krenuo po milijarde: U Katar stigli po odmrzavanje 12 milijardi dolara imovine

Piše HINA,
Foto: Iranian Parliament Speaker Offic

Iransko izaslanstvo doputovalo je u Katar ponajprije kako bi ishodilo odmrzavanje 12 milijardi dolara imovine na početku mogućih razgovora sa SAD-om, prenosi iranska novinska agencija Mehr riječi neimenovanog upućenog izvora

Iransko izaslanstvo doputovalo je u ponedjeljak u Katar na čelu s predsjednikom parlamenta Mohamedom Galibafom. U Katar je u sastavu izaslanstva doputovao i guverner iranske središnje banke Abdolnaser ⁠Hemmati, izvijestili su iranski mediji, uz napomenu da se posjet nadovezuje na prošlotjedni dolazak izaslanstva Katara u Teheran radi razgovora o zamrznutoj iranskoj imovini, citirala je riječi izvora iranska televizija IRIB.  

Težište jučerašnjeg posjeta iranskog izaslanstva Kataru bilo je odmrzavanje iranske imovine, prenosi iranska agencija Mehr izvješće agencije Tasnim. 

Prema tekstu memoranduma o razumijevanju u 14 točaka, iranska imovina trebala bi biti odmrznuta tijekom pregovora, u ukupnom procijenjenom iznosu od 24 milijarde dolara, rekao je upućeni izvor blizak iranskom pregovaračkom timu za iransku novinsku agenciju Tasnim, prema izvješću Mehra.

Teheran inzistira da mu polovina tog iznosa bude stavljena na raspolaganje pri potpisivanju memoranduma, a ostatak najkasnije 60 dana kasnije, rekao je izvor.

"Pregovori u Kataru bili su u principu dobri i donijeli su napredak u pregovorima u cjelini", citira Mehr njegove riječi.

Naglasak je bio na pomnom poštivanju rasporeda faza provedbe dogovora kako se ne bi ponovilo iskustvo s dosadašnjim dogovorima s Katarom i Južnom Korejom i kako bi se izbjegli poremećaji u pristupu novcu, dodao je iranski izvor, prema Mehru. 

Iran zbog dosadašnjih iskustava inzistira na preciznom i striktnom dogovoru o povratu novca, pojasnio je. 

