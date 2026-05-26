Kineske rakete, kontrola Hormuza. Ova iranska baza je meta američkog napada

Središnje zapovjedništvo SAD-a izvijestilo je o uništenju dva brza čamca i onesposobljavanju protuzračnog raketnog sustava u Bandar Abbasu. Povod su bili pokušaji iranskih plovila da postave mine u Hormuškom tjesnacu, kao i ciljanje američkih vojnih zrakoplova raketnim sustavom.

Glavna iranska pomorska baza nalazi se u Bandar Abbasu. Unutar kompleksa testiraju se, sastavljaju, proizvode i moderniziraju krstareće rakete kineske proizvodnje, uključujući modele CSS-N-2 Silkworm, HY-2 Seersucker i C-801 Sardine. Zbog iznimne važnosti lokacije, Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) bazu štiti snažnim sustavima protuzračne obrane, među kojima su proturaketni sustavi HAWK, SA-5 i SA-2.

Prema podacima obavještajne platforme Stratfor, Iran u blizini Bandar Abbasa u stalnoj pripravnosti drži osam bitnica protubrodskih raketa SS-N-22 Sunburn. Uz to, na širem području Bandar Abbasa i otoka Kharg raspoređeno je najmanje 12 položaja s protubrodskim raketama Silkworm. Vjeruje se da je IRGC ove projektile smjestio u dobro utvrđene podzemne silose kako bi ih zaštitio od zračnih udara, a pretpostavlja se da su na istom području raspoređene i rakete tipa C-701.

Osim raketnih sustava, ovaj vojni kompleks dom je i iranskoj floti brzih raketnih čamaca klase Houdong, također kineske proizvodnje. Prema procjenama vojnih stručnjaka, Iran je oko dvadeset ovih plovila naoružao naprednim projektilima Saccade C-802, što ovu bazu čini uporištem s kojeg Iran kontrolira pomorske puteve u Perzijskom zaljevu.