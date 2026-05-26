Kineske rakete, kontrola Hormuza. Ova iranska baza je meta američkog napada

Piše Filip Sulimanec,
Kineske rakete, kontrola Hormuza. Ova iranska baza je meta američkog napada
Osim raketnih sustava, ovaj vojni kompleks dom je i iranskoj floti brzih raketnih čamaca klase Houdong, također kineske proizvodnje

Središnje zapovjedništvo SAD-a izvijestilo je o uništenju dva brza čamca i onesposobljavanju protuzračnog raketnog sustava u Bandar Abbasu. Povod su bili pokušaji iranskih plovila da postave mine u Hormuškom tjesnacu, kao i ciljanje američkih vojnih zrakoplova raketnim sustavom.

Glavna iranska pomorska baza nalazi se u Bandar Abbasu. Unutar kompleksa testiraju se, sastavljaju, proizvode i moderniziraju krstareće rakete kineske proizvodnje, uključujući modele CSS-N-2 Silkworm, HY-2 Seersucker i C-801 Sardine. Zbog iznimne važnosti lokacije, Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) bazu štiti snažnim sustavima protuzračne obrane, među kojima su proturaketni sustavi HAWK, SA-5 i SA-2.

Prema podacima obavještajne platforme Stratfor, Iran u blizini Bandar Abbasa u stalnoj pripravnosti drži osam bitnica protubrodskih raketa SS-N-22 Sunburn. Uz to, na širem području Bandar Abbasa i otoka Kharg raspoređeno je najmanje 12 položaja s protubrodskim raketama Silkworm. Vjeruje se da je IRGC ove projektile smjestio u dobro utvrđene podzemne silose kako bi ih zaštitio od zračnih udara, a pretpostavlja se da su na istom području raspoređene i rakete tipa C-701.

Osim raketnih sustava, ovaj vojni kompleks dom je i iranskoj floti brzih raketnih čamaca klase Houdong, također kineske proizvodnje. Prema procjenama vojnih stručnjaka, Iran je oko dvadeset ovih plovila naoružao naprednim projektilima Saccade C-802, što ovu bazu čini uporištem s kojeg Iran kontrolira pomorske puteve u Perzijskom zaljevu.

