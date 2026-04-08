ŠEF ZRAKOPLOVNOG TIJELA

'Oporavak opskrbe mlaznim gorivom trajat će mjesecima, čak i ako Iran otvori Hormuz'

'Oporavak opskrbe mlaznim gorivom trajat će mjesecima, čak i ako Iran otvori Hormuz'
Cijena nafte pala je ispod 100 dolara po barelu nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je pristao na dvotjedno primirje s Iranom, uvjetovano trenutnim i sigurnim otvaranjem Hormuza

Ravnatelj Međunarodnog udruženja zračnog prijevoza (IATA), tijela koje predstavlja globalne zrakoplovne tvrtke, izjavio je u srijedu da bi čak i ako Iran ponovno otvori Hormuški tjesnac, trebali mjeseci da se oporavi opskrba mlaznim gorivom nakon poremećaja u rafinerijskim kapacitetima na Bliskom istoku.

Cijena nafte pala je ispod 100 dolara po barelu nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je pristao na dvotjedno primirje s Iranom, uvjetovano trenutnim i sigurnim ponovnim otvaranjem Hormuškog tjesnaca, kroz koji obično prolazi oko petina svjetske trgovine naftom.

Willie Walsh, generalni direktor Međunarodnog udruženja zračnog prijevoza, rekao je novinarima u Singapuru da će, iako očekuje pad cijena sirove nafte, troškovi mlaznog goriva vjerojatno ostati blago povišeni zbog utjecaja na rafinerije.

- Ako bi se ponovno otvorilo, i ostalo otvoreno, mislim da će i dalje trebati mjeseci da se vratimo na potrebnu razinu opskrbe s obzirom na poremećaje u rafinerijskim kapacitetima na Bliskom istoku, koji su ključni dio globalne opskrbe rafiniranim proizvodima, a ne samo mlaznim gorivom za druge proizvode - rekao je Walsh.

Zrakoplovne tvrtke diljem Azije smanjuju letove, prevoze dodatno gorivo s matičnih zračnih luka i dodaju lokacije za dopunjavanje goriva jer sukob na Bliskom istoku smanjuje opskrbu mlaznim gorivom, što dodatno povećava pritisak na industriju koja je već pogođena udvostručenjem cijena mlaznog goriva.

Pritisak je dosad bio najveći na tržištima s nižim prihodima i ovisnima o uvozu, poput Vijetnama, Mjanmara i Pakistana, nakon što su Kina i Tajland zaustavili izvoz mlaznog goriva, a Južna Koreja ga je ograničila na prošlogodišnje razine.

Kad bi sirova nafta ponovno počela teći, onda bih „volio misliti“ da će Kina, kao i Južna Koreja, ponovno pokrenuti izvoz rafiniranih proizvoda, rekao je Walsh.

- Dakle, (rafinerijski) kapaciteti bit će dostupni nakon što sirova nafta počne teći, ali trebat će malo vremena, a s obzirom na to da je crack spread povećan, mislim da to potiče rafinerije da povećaju proizvodnju mlaznog goriva - rekao je Walsh.

Crack spread se odnosi na razliku između cijene sirove nafte i rafiniranog mlaznog goriva zbog rafinerijskih marži.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

