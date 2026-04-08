VELIKI RIZIK

Tankeri čekaju signal: Primirje otvorilo Hormuški tjesnac

Piše HINA,
Tankeri čekaju signal: Primirje otvorilo Hormuški tjesnac
Foto: Benoit Tessier

Nakon dogovora Donalda Trumpa i Irana, brodari traže jasne upute za prolazak kroz ključnu naftnu rutu

Brodari koji žele tankere ponovo poslati kroz Hormuški tjesnac traže pojašenje logističkih pojedinosti nakon objave američko‑iranskog dvotjednog primirja, a rafinerije i proizvođači raspituju se o utovaru, izvijestio je Reuters, pozivajući se na izvore u sektoru. Američki predsjednik Donald Trump objavio je nešto iza ponoći po srednjoeuropskom vremenu sklapanje dvotjednog primirja s Iranom, dodavši nekoliko sati kasnije da će Washington pomoći u organizaciji zakrčenog pomorskog prometa. Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči rekao je pak da će Teheran, ako napadi na Iran budu prekinuti, obustaviti protunapade i omogućiti siguran prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac, u koordinaciji s iranskim oružanim snagama, uz napomenu da će trebati uzeti u obzir "tehnička ograničenja".

Nekoliko sati kasnije većina tankera s naftom i plinom još se uvijek nalazila u Perzijskom zaljevu, pokazali su LSEG‑ovi podaci o pomorskom prometu.

U utorak se u tjesnacu nalazilo 187 tankera sa 172 milijuna barela nafte i naftnih proizvoda, prema podacima kompanije za praćenje pomorskog prometa Kpler.

Sektor čeka tehničke pojedinosti od SAD‑a i Irana, objasnio je čelnik odjela za sigurnost i zaštitu u brodarskoj udruzi Bimco Jakob Larsen.

"Pokušaj napuštanja (Perzijskog) zaljeva bez koordinacije sa SAD‑om i Iranom nosi povećani rizik i nije preporučljiv", istaknuo je Larsen.

Trenutno se u Perzijskom zaljevu nalazi preko tisuću oceanskih plovila raznih kategorija i za njihov prolazak kroz tjesnac trebalo bi i u normalnim uvjetima više od dva tjedna, rekao je pak stručnjak brodarske kompanije Fertmax FZCO Daejin Lee.

"Razdoblje od 14 dana jednostavno je prekratko da se povjerenje vrati na razinu potrebnu za potpuno uklanjanje dodatka na neizvjesnost, osobito za rute za utovar u arapskim zemljama u Perzijskom zaljevu", naglasio je Lee.

Pojedinosti su još uvijek nejasne, upozorio je stručnjak Fertmax FZCO-a, pa tako nije jasno što brodovi i prijevoznici moraju poduzeti kako bi prošli kroz tjesnac.

Upita o utovaru bliskoistočne nafte na velike tankere s odredištem u Aziji bilo je u srijedu puno više, rekla su pak tri izvora iz brodarskog sektora.

O utovaru su se raspitivale azijske rafinerije, rekli su izvori, navodeći poimence indijski konglomerat Reliance Industries, vijetnamsku rafineriju Nghi Son Refinery and Petrochemical, te indijsku državnu naftnu kompaniju Indian Oil i kinesku naftnu kompaniju CNOOC.

Upite su brodarima uputile i emiratska naftna kompanija Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC), švicarska trgovačka kuća Glencore te francuska energetska kompanija TotalEnergies, prenosi Reuters riječi triju izvora.

Glencore i TotalEnergies odbili su za Reuters komentirati navode izvora, a ostale kompanije nisu odmah odgovorile na Reutersov upit da ih komentiraju.

Primirje bi brodovima u Hormuškom tjesnacu moglo otvoriti priliku za tranzit, no još uvijek ne donosi potpunu sigurnost za pomorski promet, objavio je u srijedu danski brodar Maersk.

Komentari 0
