Iran: Mogući su napadi po vojnim ciljevima u Europi!

Iranski veleposlanik pri UN-u u Ženevi, Ali Bahreini, rekao je za Euronews da bi svaka vojna baza „koja se koristi za napad na Iran“, uključujući one na europskom tlu, mogla postati meta dok rat na Bliskom istoku traje.

- Da budem jasan, naše oružane snage su objavile politiku da bi svaka ustanova, svaka baza koja se koristi za napad na Iran bila legitimna meta naših vojnih snaga - rekao je veleposlanik Bahreini.

Foto: Majid Asgaripour

Na pitanje bi li to moglo uključivati i lokacije u Europi, Bahreini je odgovorio: „Branit ćemo našu zemlju prema onome što je potrebno kako bismo osigurali našu sigurnost i spriječili bilo kakvu agresiju protiv naše zemlje.“ Bahreini je također demantirao da je Iran napadao civilne ciljeve u Zaljevu, optužujući SAD i Izrael za te napade te ističući da Teheran cilja isključivo vojne objekte.

- Ne mogu prihvatiti tu tvrdnju - rekao je Bahreini kada ga je Sasha upitala o iranskim napadima na civilna područja u UAE-u, Saudijskoj Arabiji i Kataru.

- Naše oružane snage dobile su zapovijed da isključivo ciljaju vojne baze koje SAD koriste protiv naše zemlje“, dodao je, naglašavajući da je Iran poslao „vrlo jasnu poruku našim susjednim zemljama da smo prijatelji, da pripadamo istoj obitelji - zaključio je Iranac.