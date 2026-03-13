Iranci šalju Izraelu koordinate ciljeva koje treba gađati!

Izrael se djelomično oslanjao na informacije o ciljevima koje su slali obični Iranci za napade provedene tijekom trenutačnog rata s Iranom, izvijestio je u četvrtak The Wall Street Journal.

Prema izvješću, to je bio slučaj u srijedu navečer, kada je izraelski bespilotni zrakoplov Hermes pogodio kontrolne punktove Basidža u Teheranu, navodeći visokog izraelskog sigurnosnog dužnosnika.

Foto: Majid Asgaripour

Dužnosnik je rekao da Iranci na terenu prenose informacije na perzijskom jeziku putem izraelskih računa na društvenim mrežama. Prema izvješću, te se informacije prvo provjeravaju i potvrđuju od strane izraelskih vlasti, a akcija se poduzima tek nakon što se utvrdi njihova točnost. Iranski državni mediji izvijestili su u srijedu navečer da su izraelski dronovi ciljali kontrolne punktove u Teheranu, usmrtivši nekoliko pripadnika iranskih sigurnosnih snaga, uključujući neke povezane s milicijom Basij. Odvojena izvješća navela su da je u napadima poginulo nekoliko pripadnika sigurnosnih snaga režima i članova Basija.

Ako se potvrdi, navodna upotreba obavještajnih podataka koje dostavljaju civili ukazivala bi na dodatni sloj u izraelskom sustavu ciljanog djelovanja unutar Irana. Izvještaj The Wall Street Journala navodi da materijal poslan od strane civila nije korišten izravno, već prolazi kroz izraelski postupak provjere prije nego što se odobri napad.

Basidž, koji djeluje pod okriljem Iranske islamske revolucionarne garde (IRGC), dugo je igrao središnju ulogu u unutarnjoj sigurnosti i suzbijanju nemira. Nedavna izvješća opisivala su izraelske napade na infrastrukturu povezanu s Basidžima i sigurnosnim snagama režima kao dio šire kampanje protiv sredstava unutarnje sigurnosti u Teheranu i okolici.