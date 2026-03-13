Obavijesti

News

Komentari 0
NEZADOVOLJNI REŽIMOM

Iranci šalju Izraelu koordinate ciljeva koje treba gađati!

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Majid Asgaripour

Prema izvješću, to je bio slučaj u srijedu navečer, kada je izraelski bespilotni zrakoplov Hermes pogodio kontrolne punktove Basidža u Teheranu

Izrael se djelomično oslanjao na informacije o ciljevima koje su slali obični Iranci za napade provedene tijekom trenutačnog rata s Iranom, izvijestio je u četvrtak The Wall Street Journal.

Prema izvješću, to je bio slučaj u srijedu navečer, kada je izraelski bespilotni zrakoplov Hermes pogodio kontrolne punktove Basidža u Teheranu, navodeći visokog izraelskog sigurnosnog dužnosnika.

Smoke rises after a reported strike on fuel tanks at an oil refinery, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Tehran
Foto: Majid Asgaripour

Dužnosnik je rekao da Iranci na terenu prenose informacije na perzijskom jeziku putem izraelskih računa na društvenim mrežama. Prema izvješću, te se informacije prvo provjeravaju i potvrđuju od strane izraelskih vlasti, a akcija se poduzima tek nakon što se utvrdi njihova točnost. Iranski državni mediji izvijestili su u srijedu navečer da su izraelski dronovi ciljali kontrolne punktove u Teheranu, usmrtivši nekoliko pripadnika iranskih sigurnosnih snaga, uključujući neke povezane s milicijom Basij. Odvojena izvješća navela su da je u napadima poginulo nekoliko pripadnika sigurnosnih snaga režima i članova Basija.

Ako se potvrdi, navodna upotreba obavještajnih podataka koje dostavljaju civili ukazivala bi na dodatni sloj u izraelskom sustavu ciljanog djelovanja unutar Irana. Izvještaj The Wall Street Journala navodi da materijal poslan od strane civila nije korišten izravno, već prolazi kroz izraelski postupak provjere prije nego što se odobri napad.

Basidž, koji djeluje pod okriljem Iranske islamske revolucionarne garde (IRGC), dugo je igrao središnju ulogu u unutarnjoj sigurnosti i suzbijanju nemira. Nedavna izvješća opisivala su izraelske napade na infrastrukturu povezanu s Basidžima i sigurnosnim snagama režima kao dio šire kampanje protiv sredstava unutarnje sigurnosti u Teheranu i okolici.

KRIZA NA BLISKOM ISTOKU

IZ MINUTE U MINUTU

Izraelska vojska objavila je u četvrtak da je u Teheranu napala kontrolne točke kojima upravlja Basidž, u sklopu nastojanja da oslabi vlast iranskih vjerskih vođa. Paravojna postrojba Basidž je pomoćna snaga pod kontrolom Revolucionarne garde (IRGC) koja se često koristi za gušenje prosvjeda unutar Irana.
NEVJEROJATNO

OSTALO

